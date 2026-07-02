Врятував людину ціною власного життя: у Києві загинув охоронець 'дядь Вова'

Чоловік продемонстрував найбільший прояв мужності у свої останні хвилини життя.

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Загинув охоронець телеканалу "Ісландія" / колаж: Главред, фото: facebook.com/ikrussss, pixabay

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Під час атаки на Київ загинув охоронець каналу "Ісландія"

Перед смертю він урятував іншу людину

Офіс телеканалу також зазнав значних руйнувань

2 липня унаслідок масованої російської атаки на Київ загинув охоронець території, де розташований офіс телеканалу "Ісландія". Про це повідомив співвласник телеканалу Олександр Барабошко.

Чоловіка звали Володимир, він був мешканцем Сумщини. Колеги знали його "дядь Вова". Перед смертю він урятував іншу людину, випустивши її з небезпечної зони під час обстрілу.

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"Цієї страшної ночі загинув дядь Вова. Саме так ми його називали. Працював охоронцем. Слідкував за територією, де розміщений офіс каналу "Ісландія"", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Володимир був людиною, яка знала все, що відбувалося на території, опікувалася безпритульними котами, зустрічала військових та допомагала волонтерам відправляти автомобілі на фронт.

"Загинув українець, який чесно робив свою роботу і любив її", - наголосив Барабошко.

Він додав, що найбільший прояв мужності Володимир продемонстрував у свої останні хвилини життя, адже разом із ним від обстрілів переховувався ще один чоловік.

"Дядь Вова відкривав металеві ворота, щоб випустити хлопця, який побіг, і це його врятувало. Дядь Вова не врятувався", - сказав співвласник телеканалу.

Барабошко також розповів, що унаслідок атаки було зруйновано офісне приміщення телеканалу та пошкоджено автомобіль, який планували передати українським військовим на Запорізький напрямок.

"Не ясно, як це відновлювати, але це ніщо порівняно з людським життям. Світла пам’ять, світлій людині!", - підсумував він.

Охоронець "дядь Вова" загинув внаслідок російського удару / фото: facebook.com/ikrussss

Особливість нічної атаки РФ на Київ

Авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що удар по Києву був не просто комбінованим. Зокрема, велика кількість різних цілей зійшлася в одному часовому проміжку.

Він наголосив, що росіяни одночасно застосовувалися балістичні ракети, реактивні баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" та гіперзвукові "Циркони".

"Усі удари спрямовані проти цивільного населення з метою психологічного тиску", - переконаний експерт.

Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

Удар по Києву - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Кількість жертв і постраждалих зростає. 3 липня в Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

Російський удар повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки та електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

У Бориспольському районі Київщини пошкоджено автосалон. Відомо, що йдеться про автосалон Porsche у Борисполі. За попередніми даними, згоріли два автомобілі.

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Про персону: Богдан Долінце Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення. Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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