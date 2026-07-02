Поранено черепах і крокодилів: через атаку РФ пошкоджено Київський зоопарк

Наразі всі мешканці зоопарку перебувають у безпеці.

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Внаслідок атаки РФ пошкоджено Київський зоопарк / Фото: kyivcity.gov.ua

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Інфраструктура зоопарку зазнала пошкоджень

Через атаку тимчасово не працюють північна вхідна група та парковка

У результаті російської атаки на столицю в ніч на 2 липня у Київському зоопарку постраждали тварини та зазнала пошкоджень інфраструктура. Про це повідомила пресслужба Київської державної міської адміністрації.

Вибухова хвиля травмувала черепах і крокодилів. Працівники зоопарку, які цілодобово доглядають за тваринами, одразу надали їм необхідну допомогу.

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У КМДА зазначили, що жодна тварина не загинула. Наразі всі мешканці зоопарку перебувають у безпеці.

Також пошкоджено будівлі відділів приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сінник, північну вхідну групу та екзотичні рослини зимового саду.

Через наслідки російської атаки тимчасово не працюють північна вхідна група та парковка. Відвідувачів просять користуватися центральним входом. Решта території "КиївЗоо" працює у штатному режимі.

Удар по Києву - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Кількість жертв і постраждалих зростає. 3 липня в Києві оголошено Днем жалоби в пам’ять про жертв наймасштабнішої атаки ворога на столицю.

Російський удар повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки та електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

У Бориспільському районі Київської області пошкоджено автосалон. Відомо, що йдеться про автосалон Porsche у Борисполі. За попередніми даними, згоріли два автомобілі.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація - місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА та Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а звільнені приміщення здати в оренду. Це має скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну скарбницю, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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