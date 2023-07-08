"Жест відчаю": Захарова в паніці влаштувала істерику через касетні боєприпаси

Марія Захарова цинічно заявила, що США нібито "підіймають ставки" у війні.

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Захарова влаштувала істерику через передачу Україні касетних боєприпасів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

США передадуть Україні касетні боєприпаси, які необхідні для звільнення українських територій. В Росії вже влаштували через це істерику. Прессекретар МЗС РФ Марія Захарова назвала це "антиросійським курсом США". Про це йдеться на сайті російського МЗС.

Захарова цинічно видала, що касетні боєприпаси, які США планують надати Україні, зроблять Америку "співучасником в мінуванні території".

"Йдеться про цинічну спробу продовжити агонію нинішньої української влади, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення", - сказала Захарова.

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При цьому Захарова намагається переконати росіян у тому, що передача боєприпасів нібито "не вплине на хід війни". Вона також перекладає відповідальність на США у "піднятті ставок" в конфлікті. Саму передачу боєприпасів в РФ назвали "жестом відчаю".

"Передача касетних боєприпасів - жест відчаю і свідчення безсилля...чергова "диво-зброя", на яку роблять ставку у Вашингтоні та Києві, не замислюючись про тяжкі наслідки, ніяк не вплине на хід спеціальної військової операції, цілі і завдання якої будуть повністю виконані", - сказала Захарова.

Касетний боєприпас - що відомо Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації. Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Передача касетних боєприпасів Україні

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає від США касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу. Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ завдати якомога більше втрат армії агресорів з РФ. За словами Резнікова, касетні снаряди - визвольна зброя, яка допоможе звільняти тимчасово окуповані райони України і врятувати безліч українських солдатів.

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