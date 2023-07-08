"Використовуючи всі озброєння": Резніков повідав, як ЗСУ застосують касетні снаряди

Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив принципи використання касетних боєприпасів, яких дотримуватиметься наша держава.

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Резніков поясниав, як ЗСУ будуть використовувати касетні боєприпаси / колаж Главред, фото УНІАН І US Air force

Керівник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ завдати якомога більше втрат армії агресорів з РФ. Про це він написав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

За словами Резнікова, касетні снаряди - визвольна зброя, яка допоможе звільняти тимчасово окуповані райони України і врятувати безліч українських солдатів.

"Хочу підкреслити, що при реалізації нашого невід'ємного права на самооборону ми і далі будемо суворо дотримуватися всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною", — сказав міністр.

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Резніков розповів, що Україні необхідно повернути території і зберегти життя бійців ЗСУ ‒ і для цього потрібно завдати якомога більшої шкоди ворогам.

"Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. В наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми будемо продовжувати робити це, використовуючи всі наші смертоносні озброєння", — підкреслив керівник українського оборонного відомства.

Касетний боєприпас - що відомо Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації. Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для України

Раніше повідомлялося про те, що Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

CNN раніше повідомляв, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ і артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена не була готова виконати це побажання.​

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Однак у Німеччині критикували таке прохання.

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