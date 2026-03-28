Мирні переговори зайшли в глухий кут: Зеленський розкрив головну проблему

Президент заявив, що переговори у тристоронньому форматі з Україною, США та Росією гальмуються через розбіжності щодо місця проведення.

Зеленський назвав головну проблему проведення мирних переговорів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна щоденно контактує з американською стороною щодо організації переговорів, однак через труднощі з вибором місця проведення Київ фактично виконує роль посередника в цьому процесі. Про це він сказав у коментарі телемарафону "Єдині новини".

Глава держави пояснив, що тристоронній формат поки не вдалося реалізувати саме через відсутність узгодження щодо локації зустрічі. Серед ключових причин — обмеження на виїзд американської переговорної групи через загострення ситуації на Близькому Сході, а також відмова російської сторони проводити переговори на території США.

"Ми щодня розмовляємо з американською стороною. Наша переговорна група розмовляє зі своїми візаві. Але, тим не менш, у нас є ця складність. Відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? Тому що ми готові зустрічатися будь-де – у тристоронньому форматі бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може всюди, але тільки не в Америці. І поки що через війну на Близькому Сході – війну з Іраном – американці через заходи безпеки не виїжджають з країни. Переговорна команда не виїжджає за кордон", - сказав він.

Водночас президент підкреслив, що Україна працює над тим, щоб зустрічі відбулися, і розглядає різні варіанти — у Європі, зокрема в Туреччині чи Швейцарії, або в інших локаціях, включно з Близьким Сходом, і готова до будь-якого формату.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США можуть погодитися надати Україні гарантії безпеки лише в разі, якщо Київ піде на поступки та передасть Росії всю територію Донецької і Луганської областей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію, заявивши, що твердження про прив’язку гарантій безпеки до виходу України з Донбасу не відповідає дійсності.

Перемовини між українською та американською сторонами щодо завершення війни були предметними, однак поки що не дали конкретних результатів. Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, головною перешкодою для прогресу залишається Росія.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

