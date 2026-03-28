Мирні переговори зайшли в глухий кут: Зеленський розкрив головну проблему

Юрій Берендій
28 березня 2026, 12:04
Президент заявив, що переговори у тристоронньому форматі з Україною, США та Росією гальмуються через розбіжності щодо місця проведення.
Зеленський назвав головну проблему проведення мирних переговорів

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна щодня контактує з американською стороною
  • Росія не погоджується на проведення переговорів в США
  • Зеленський назвав варіанти місць для проведення наступного раунду переговорів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна щоденно контактує з американською стороною щодо організації переговорів, однак через труднощі з вибором місця проведення Київ фактично виконує роль посередника в цьому процесі. Про це він сказав у коментарі телемарафону "Єдині новини".

Глава держави пояснив, що тристоронній формат поки не вдалося реалізувати саме через відсутність узгодження щодо локації зустрічі. Серед ключових причин — обмеження на виїзд американської переговорної групи через загострення ситуації на Близькому Сході, а також відмова російської сторони проводити переговори на території США.

"Ми щодня розмовляємо з американською стороною. Наша переговорна група розмовляє зі своїми візаві. Але, тим не менш, у нас є ця складність. Відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? Тому що ми готові зустрічатися будь-де – у тристоронньому форматі бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може всюди, але тільки не в Америці. І поки що через війну на Близькому Сході – війну з Іраном – американці через заходи безпеки не виїжджають з країни. Переговорна команда не виїжджає за кордон", - сказав він.

Водночас президент підкреслив, що Україна працює над тим, щоб зустрічі відбулися, і розглядає різні варіанти — у Європі, зокрема в Туреччині чи Швейцарії, або в інших локаціях, включно з Близьким Сходом, і готова до будь-якого формату.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США можуть погодитися надати Україні гарантії безпеки лише в разі, якщо Київ піде на поступки та передасть Росії всю територію Донецької і Луганської областей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію, заявивши, що твердження про прив’язку гарантій безпеки до виходу України з Донбасу не відповідає дійсності.

Перемовини між українською та американською сторонами щодо завершення війни були предметними, однак поки що не дали конкретних результатів. Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, головною перешкодою для прогресу залишається Росія.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Україна вдарила ракетами "Фламінго" по Росії - відомі наслідки атаки

Україна вдарила ракетами "Фламінго" по Росії - відомі наслідки атаки

13:48Війна
Частина Києва залишилась без світла і води, метро зупинилось - що відомо

Частина Києва залишилась без світла і води, метро зупинилось - що відомо

12:10Енергетика
"Коли у вас закінчиться терпіння?": Рубіо та Каллас посварилися через Україну

"Коли у вас закінчиться терпіння?": Рубіо та Каллас посварилися через Україну

12:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

Більше ніяких "рогатих" коренеплодів: що додати в лунку при посіві моркви

Більше ніяких "рогатих" коренеплодів: що додати в лунку при посіві моркви

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

Вони купатимуться в багатстві: чотири знаки зодіаку зірвуть справжній джекпот

Вони купатимуться в багатстві: чотири знаки зодіаку зірвуть справжній джекпот

Львівщину розігріє до +18, а потім надійдуть дощі: коли погода різко зіпсується

Львівщину розігріє до +18, а потім надійдуть дощі: коли погода різко зіпсується

Останні новини

14:12

Завжди найдоросліші: три знаки зодіаку із "синдромом старшої дочки"

13:48

Україна вдарила ракетами "Фламінго" по Росії - відомі наслідки атакиВідео

13:19

Китайський гороскоп на завтра, 29 березня: Мавпам — зрада, Собакам — вигода

13:19

Як не сплутати справжнє кохання з ілюзією: 5 неочевидних сигналів

12:55

Розсада зійде за добу: простий спосіб виростити міцний перецьВідео

Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітняНові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня
12:22

На Рівненщині зіпсується погода: синоптики здивували прогнозом

12:10

Частина Києва залишилась без світла і води, метро зупинилось - що відомо

12:07

"Коли у вас закінчиться терпіння?": Рубіо та Каллас посварилися через Україну

12:04

Мирні переговори зайшли в глухий кут: Зеленський розкрив головну проблему

Реклама
11:37

Популярні квіти можуть бути отруйними: які рослини є найтоксичнішими для собакВідео

10:50

У Польщі запускають конвеєр "антишахедних" ракет: бойове хрещення буде в Україні

10:48

"Я не хочу помирати": блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, розплакалася на відеоВідео

10:35

Росіяни просунулися на новій ділянці фронту: де окупанти мають успіхи

09:48

Дім стане набагато світлішим: як вибрати скляні вхідні дверіВідео

09:44

Численні влучання та пожежі: в РФ один із найбільших НПЗ масовано атакували дрони

09:40

Люди, народжені в конкретні чотири місяці, - найнадійніші партнери

08:55

Олексій Кущ: п’ять етапів світової війни та пастка для Дональда ТрампаПогляд

08:45

Урожай до листопада: як приготувати просту підгодівлю для огірків, помідорів і перцю

08:33

Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії, поранено 12 військових США

08:20

Війська РФ масовано атакували Кривий Ріг: є загиблі та поранені - деталі

Реклама
07:47

Ворог атакував Одесу: пошкоджено пологовий будинок, є загиблі та поранені

06:30

Гороскоп на квітень 2026: кому Юпітер розв‘яже усі проблеми та врятує у кризі

05:18

Гороскоп на завтра, 29 березня: Близнюкам - прибуток, Стрільцям - хвилювання

04:41

Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні продавця фастфуду за 27 с

03:33

Смородина буде як виноград: проста схема догляду без хімії та зайвих витратВідео

03:00

Вони купатимуться в багатстві: чотири знаки зодіаку зірвуть справжній джекпот

02:40

Найрідкісніше явище століття: NASA виявила загадкову аномалію на Місяці

01:43

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

01:03

Закінчуються: Путін наказав олігархам виділити кошти на війну в Україні

00:11

Зміна погоди: синоптики повідомили, коли в Києві зміниться температура

27 березня, п'ятниця
23:14

Липкий жир на шафах зникне за хвилини: забутий лайфхак легко очистить кухнюВідео

23:01

Виявляється, зберігати м'ясо в пакетах не можна: як це робити правильноВідео

22:32

Збірну України обікрали перед матчем зі Швецією

22:07

Ворог просунувся на важливому напрямку: як змінилася лінія фронту — DeepState

22:03

Відновлення триватиме тижні: українців попередили про загрозу відключення газу

21:29

Разумков лицемірно відмовився віддавати зарплату на ЗСУ попри гучний піар на цій темі, - блогер

21:04

Більше ніяких "рогатих" коренеплодів: що додати в лунку при посіві морквиВідео

20:57

Військова допомога США Україні під загрозою: Рубіо зробив тривожну заяву

20:49

"Ця особа": путіністку Собчак у Росії назвали дияволом

Реклама
20:41

Діти розв’язують за мить, а дорослі губляться: хитра головоломка з сірниками

20:39

"Шкода, що він так сказав": Рубіо назвав заяву Зеленського про переговори брехнею

20:15

Замість холоду, приємні цифри: як прогріється повітря у Дніпрі на вихідних

19:54

В Україні змінили норми щодо повірки лічильників: що варто знати

19:52

Ціни на основні продукти харчування в Україні зросли: що відомо про нове подорожчання

19:51

Від +20 до штормового вітру з дощем: на Тернопільщині різко зміниться погода

19:45

Значна економія на бензині та дизельному паливі: водіям розкрили ТОП найкращих трюків

19:10

Чому переговори буксують: Вадим Денисенко назвав два можливі сценаріїПогляд

19:04

Стане магнітом для всіх гризунів: що не варто ставити у саду навесніВідео

18:46

Гроші списано, рахунки закрито: клієнти ПриватБанку б’ють на сполох

