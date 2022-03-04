У Росії масово блокують сайти українських ЗМІ

Сайти Радіо Свобода та Deutsche Welle заблоковані в РФ.
У Росії намагаються приховати правду від громадян про війну з Україною і стали блокувати українські сайти.
Як випливає з реєстру блокувань, Роскомнагляд заблокував в Росії офіційні сайти Міністерства охорони здоров'я та прикордонної служби України.
Крім того, заблоковано низку українських ЗМІ, зокрема:
- ТСН,
- Главред,
- Сьогодні,
- Укрінформ,
- Zaxid,
- Дзеркало тижня,
- Сensor.net,
- Vesti.ua,
- Depo.ua,
- Delo.ua.
Також не працює ВВС, Deutsche Welle, Радіо свобода.
Нагадаємо, генпрокуратура Росії зажадала заблокувати телеканал Дощ і радіостанцію Ехо Москви. Доступ до сайтів обмежений за публікацію нібито "неправдивих відомостей про дії російських військових в рамках спеціальної операції із захисту "ДНР" і "ЛНР".
Також у Генпрокуратурі вважають, що на сайтах даних ЗМІ нібито розміщувалася інформація із закликами до екстремістської діяльності та насильства.
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