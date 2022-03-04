У Росії масово блокують сайти українських ЗМІ

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У Росії намагаються приховати правду від громадян про війну з Україною і стали блокувати українські сайти.

Як випливає з реєстру блокувань, Роскомнагляд заблокував в Росії офіційні сайти Міністерства охорони здоров'я та прикордонної служби України.

Крім того, заблоковано низку українських ЗМІ, зокрема:

ТСН,

Главред,

Сьогодні,

Укрінформ,

Zaxid,

Дзеркало тижня,

Сensor.net,

Vesti.ua,

Depo.ua,

Delo.ua.

Також не працює ВВС, Deutsche Welle, Радіо свобода.

Нагадаємо, генпрокуратура Росії зажадала заблокувати телеканал Дощ і радіостанцію Ехо Москви. Доступ до сайтів обмежений за публікацію нібито "неправдивих відомостей про дії російських військових в рамках спеціальної операції із захисту "ДНР" і "ЛНР".

Також у Генпрокуратурі вважають, що на сайтах даних ЗМІ нібито розміщувалася інформація із закликами до екстремістської діяльності та насильства.

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