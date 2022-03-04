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Почалися проблеми: у російських окупантів закінчився запас ракет

4 березня 2022, 01:47

Під невдалої спроби наступу на Гостомель окупанти зіткнулися з українськими захисниками і втратили близько 20 одиниць техніки.

війська Росії, стрільба
Війська Росії / Reuters

За восьмий день наступу на українську державу російські загарбники не добилися суттєвих успіхів у просуванні вперед.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 00:00 3 березня, вони зосередили зусилля на інженерному обладнанні позицій і несуть втрати при просуванні в глиб території України.

Як повідомили в Генштабі, окупанти ввели в країну більшу частину створеного для наступу угруповання - з 117 укомплектованих батальйонних тактичних груп залишилося не більше шести. Зараз вони не перебувають в Україні, а морально психологічний стан підрозділів – на низькому рівні.

Крім того, вони використовували майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, який призначався для наступу. В даний час ворог виробляє поповнення запасів. Також окупанти затягують з висадкою десанту в районі Одеса-Затока, проводячи демонстраційні дії для відтягування частини сил ЗСУ на вказаний напрямок.

Під невдалої спроби наступу на Гостомель окупанти зіткнулися з українськими захисниками і втратили близько 20 одиниць техніки.

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"Окупаційні війська почали діяти більш підступно, продовжують зухвало порушувати норма міжнародного гуманітарного права, використовуючи житлові будинки, для розміщення стоянок техніки та обладнання вогневих позицій, а також військову інфраструктуру і повітряний простір Білорусі, завдаючи ракетно-бомбові удари по критичній інфраструктурі, житлових масивах великих міст", – йдеться в повідомленні.

читайте такожПутін у розмові з Макроном відмовився припинити атаки на Україну

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

28 лютого відбулися перші переговори між Україною і Росією.

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