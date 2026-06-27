Трамп розчарований у Путіні й не виключає відмови від "духу Анкоріджа" — Axios

Дональд Трамп висловив невдоволення діями Володимира Путіна, повідомляють джерела.

https://glavred.net/world/tramp-razocharovan-v-putine-i-ne-isklyuchaet-otkaza-ot-duha-ankoridzha-axios-10776245.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп розчарувався у Володимирі Путіні, пишуть ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот

Головне:

Трамп на саміті G7 заявив про необхідність посилення тиску на Росію

Президент США не виключає перегляду "домовленостей Анкориджа"

Президент США Дональд Трамп на саміті G7 заявив про необхідність посилення тиску на Росію та допустив можливість перегляду раніше обговорюваних домовленостей, пов’язаних з Анкориджем.

Як повідомляє Axios, двоє чиновників, які були присутні на зустрічі, зазначили, що американський лідер висловив невдоволення діями Володимира Путіна і дав зрозуміти, що може відмовитися від так званих "анкоріджських домовленостей".

відео дня

За даними видання, у рамках цих домовленостей обговорювалося прийняття США низки російських умов, зокрема контролю РФ над частиною Донбасу в контексті потенційної угоди.

При цьому один із європейських представників зазначив, що у союзників існують сумніви щодо готовності Вашингтона реально вживати заходів для тиску на Москву.

"Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він дійсно щось зробить", — повідомив чиновник.

Під час саміту Трамп також провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а раніше спілкувався з Володимиром Путіним. Після завершення G7 він заявив, що Україна "досить добре справляється" з поточною ситуацією.

Трамп про можливі переговори між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення особистої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

Американський лідер заявив, що загалом підтримує саму ідею таких переговорів, зазначивши, що прямий діалог між керівниками може стати важливим кроком до можливого врегулювання конфлікту.

Переговори про мир — новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, щойно це дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Читайте також:

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред