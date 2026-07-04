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Загроза наступу з боку Білорусі: у ДПСУ зробили важливу заяву

Олексій Тесля
4 липня 2026, 20:31
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Українське командування усвідомлює можливі ризики та заздалегідь готується до різних варіантів розвитку подій, підкреслив Андрій Демченко.
Демченко, прикордонники
У ДПСУ оцінили загрози з півночі / Колаж: "Главред", фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Найголовніше із заяв Демченка:

  • Українська розвідка уважно відстежує ситуацію
  • Загроза з території Білорусі, як і раніше, зберігається

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про можливі сценарії дій російських військ з боку Білорусі.

У коментарі для 24 Каналу він зазначив, що українська розвідка уважно відстежує ситуацію на цьому напрямку та фіксує будь-які зміни в активності противника.

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За словами Демченка, російська сторона дійсно розглядає варіанти посилення тиску та спроби активізації наступальних дій, зокрема на території Чернігівської області. При цьому українські спецслужби продовжують спостерігати за тим, наскільки швидко може формуватися відповідне угруповання сил на російській території поблизу кордону.

Як підкреслив представник ДПСУ, українське командування усвідомлює можливі ризики та заздалегідь готується до різних варіантів розвитку подій. Водночас, за його даними, наразі вздовж лінії кордону в Чернігівській області не фіксується активного застосування піхотних або диверсійно-розвідувальних груп з боку РФ.

Він також нагадав, що Чернігівська область, як і Сумська та Харківська, регулярно зазнає обстрілів. Хоча інтенсивність атак тут може бути нижчою, ніж на деяких інших напрямках, російські війська щодня намагаються завдавати ударів по позиціях українських сил.

Для атак противник використовує широкий спектр озброєння - артилерію, безпілотники, зокрема FPV-дрони, а також дрони з оптоволоконним керуванням та скиданням боєприпасів.

армия Беларуси инфографика
/ Главред

Окремо Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі, як і раніше, зберігається. За його словами, російське керівництво продовжує розглядати цей напрямок як потенційний інструмент тиску на Україну.

"Не обов’язково це буде повномасштабне вторгнення. Якщо, наприклад, у Росії не вистачить сил для цього, вона може влаштувати певну активність уздовж кордону, і Україні доведеться на це реагувати. Зокрема, направляти туди свої додаткові сили, які могли б бути задіяні на тих напрямках, де зараз ведуться активні бойові дії", – підкреслив Демченко.

В ОП прокоментували зміну риторики Лукашенка

У Києві звернули увагу на те, що публічні заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо війни Росії проти України останнім часом стали помітно стриманішими та менш різкими.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що така обережність у висловлюваннях може свідчити про спробу Мінська врахувати потенційні ризики. На його думку, білоруська влада, ймовірно, оцінює можливі наслідки більш глибокого втягнення країни у війну на боці Росії.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, Росія має всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, "Главред" писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, переслідували".

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Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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