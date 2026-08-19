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РФ вдарила дронами по Запоріжжю, є загиблий та багато поранених

Олексій Тесля
19 серпня 2026, 02:01
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Внаслідок удару з боку РФ пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, сталася пожежа.
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Росія завдала удару по Запоріжжю / t.me/ivan_fedorov_zp

Головне:

  • Одна людина загинула і шестеро постраждали в результаті удару по Запоріжжю
  • Російські безпілотники завдали удару по обласному центру

Одна людина загинула і шестеро постраждали в результаті атаки ворожої безпілотної машини на Запоріжжя, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, ще шестеро – поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав він у Telegram.

відео дня

Федоров зазначив, що російські безпілотники завдали удару по обласному центру. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа.

  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю t.me/ivan_fedorov_zp

Експерт попередив про можливе розширення зони ударів РФ

Росія працює над збільшенням дальності застосування FPV-дронів, що потенційно може розширити територію, яка перебуває під загрозою атак. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, одним із способів вирішення цього завдання можуть стати ретранслятори сигналу. Такі пристрої дозволяють підтримувати зв’язок із безпілотником на більшій відстані й теоретично дають можливість використовувати FPV-дрони далі від лінії фронту.

Якщо технологія знайде широке застосування, зона ризику може поширитися далеко за межі прифронтових районів. Серед міст, які в перспективі можуть опинитися в зоні досяжності, експерт назвав Київ і Дніпро.

При цьому Жданов вважає, що Росії для масштабування такої системи знадобиться значно збільшити виробництво безпілотників і підготувати більше операторів. Тому реальна ефективність технології залежатиме не тільки від технічних можливостей, а й від виробничих ресурсів РФ.

РФ вдарила дронами по Запоріжжю, є загиблий та багато поранених
/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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