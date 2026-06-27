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Візит представників Трампа до України: розкрито ймовірний сценарій

Олексій Тесля
27 червня 2026, 17:06
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Вашингтону потрібна свіжа інформація щодо позиції диктатора Володимира Путіна, вважає Ігор Рейтерович.
Стів Віткофф, Джаред Кушнер
Представники Дональда Трампа можуть приїхати в Україну / Колаж: Главред, фото: ОП

Найважливіше із заяв Рейтеровича:

  • Спочатку представники Трампа поїдуть до Москви
  • Після цього вони можуть приїхати й до України

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович прокоментував питання щодо ймовірності можливого візиту представників президента США Дональда Трампа до України.

"Це може статися після їхньої (Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, — ред.) поїздки до Москви", — підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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На думку експерта, спочатку представники Трампа поїдуть до Москви, тому що Вашингтону потрібна свіжа інформація про позицію диктатора Володимира Путіна.

"Позицію України він уже знає — Зеленський озвучив її йому. Також він озвучував її Віткоффу та Кушнеру раніше, зокрема під час телефонних розмов", — пояснив він.

Співрозмовник вважає, що якщо Віткофф і Кушнер повернуться з Москви з якимись суттєвими домовленостями, тоді вони приїдуть і в Україну.

"Тобто рано чи пізно цей візит має відбутися. Без нього навряд чи вдасться обійтися. Або ж одразу відбудеться велика зустріч, на якій будуть присутні вони, президент України або українська делегація, і там уже проходитимуть подальші переговори", — додав Рейтерович.

Стів Віткофф
/ Інфографіка: Главред

Трамп про можливі переговори щодо завершення війни

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу українського лідера Володимира Зеленського щодо проведення прямої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

Він заявив, що загалом позитивно оцінює саму ідею таких переговорів, наголосивши, що особистий діалог між сторонами може стати важливим кроком на шляху до пошуку шляхів врегулювання конфлікту.

Переговори про мир — новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, щойно дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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