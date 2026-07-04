Багато загиблих і поранених: деталі трагедії на трасі Одеса–Миколаїв

Зеленський повідомив про 12 загиблих та шістьох постраждалих унаслідок зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter із вантажівкою Volvo на Миколаївщині.

https://glavred.net/ukraine/mnogo-pogibshih-i-ranenyh-podrobnosti-tragedii-na-trasse-odessa-nikolaev-10777970.html Посилання скопійоване

ДТП на Миколаївщині - загинули 12 людей у зіткненні з вантажівкою / Колаж: Главред, фото: ДСНС Миколаївської області

Ключові факти:

Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу

У ДТП загинули 12 осіб, шестеро травмовано

На місці працюють рятувальники та поліція

Сьогодні, 4 липня, на трасі Миколаїв–Одеса вантажівка зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом, унаслідок чого загинули щонайменше 12 людей, ще шестеро отримали травми. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Шість людей травмовано", - написав Зеленський, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих. відео дня

На місці аварії продовжують працювати рятувальники, поліцейські та медики - вони з'ясовують обставини трагедії й досі встановлюють особи всіх загиблих і постраждалих, зазначив глава держави.

Як сталася аварія

За попередньою інформацією поліції Миколаївської області, ДТП сталося сьогодні, 4 липня, близько 7:40 на автодорозі М-14 "Одеса–Мелітополь–Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне

Водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter прямував із Одеси до Миколаєва з пасажирами, коли виїхав за межі проїзної частини. Транспортний засіб перекинувся і неконтрольовано виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.За первинними даними поліції, оприлюдненими одразу після аварії, ішлося про дев'ятьох загиблих та вісьмох постраждалих - ці цифри згодом уточнили до дванадцяти жертв і шести травмованих.

На місці подій працюють слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних на транспорті, слідчого управління обласного головного управління поліції. Інспектори патрульної поліції тим часом регулюють дорожній рух і забезпечують безпеку інших учасників на трасі.

ДТП - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у поліції Києва повідомили, що на великій швидкості автомобіль в'їхав у підземний перехід на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Внаслідок аварії загинуло щонайменше четверо людей і ще троє отримали травми.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що виявлено численні адміністративні порушення з боку водія. Він зазначив, що у нього було зафіксовано майже 40 порушень ПДР, переважно за перевищення швидкості. За даними поліції, 18 із цих порушень були зафіксовані протягом 2025 року, водію повідомлено про підозру і він нині перебуває під охороною у лікарні.

Представники Київської Вальдорфської школи "Софія" повідомили про загибель свого учня внаслідок аварії. У публікації закладу йдеться, що учень загинув у ДТП 5 червня. Хлопчик нещодавно закінчив 6-й клас і готувався до літніх канікул.

Читайте також:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред