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Вдарять дощі з грозами: якою буде погода на початку травня

Альона Вороніна
26 квітня 2025, 12:52
176
Температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
Вдарять дощі з грозами: якою буде погода на початку травня
Якою буде погода на початку травня/ фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на початку травня
  • Коли будуть дощі з грозами

Погода в Україні після похолодання, яке накриє нашу державу в останню декаду квітня, буде ставати все теплішою.

У перші дні травня переважно не буде опадів, проте потім кілька днів будуть дощі з грозами. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляють Факти ICTV.

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Вона зазначила, що 1-2 травня в Україні переважно буде без опадів, 3-5 травня місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі становитиме 4-10 градусів тепла, вдень 14-20 градусів.

"На початку травня очікується така температура: вночі 4-10 тепла, вдень 14-20 градусів. 1-2 числа переважно без опадів, там буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску, тому буде менше опадів, більше сонячних прояснень", – зазначила Птуха.

З 3 до 5 травня місцями можуть бути короткочасні дощі, грози.

Середньомісячна температура у травні на нашої країни України загалом буде 15-19 градусів тепла, у гірських районах спостерігатиметься 12-14 градусів тепла. За словами синоптикині, це на 1,5-2 градуси вище за норму.

"Тобто очікуємо, що місяць повинен бути трошки тепліший, ніж зазвичай. Опади будуть у межах норми. Місячна кількість опадів очікується від 35 до 76 мм, у Карпатах та Прикарпатті – місцями 88-138 мм. Тож погодних аномалій у травні не прогнозується – перші 10 днів місяця будуть більш класичними, травневими, з незначними коливаннями температури", – сказала Птуха.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки -6 градусів вдарять в Україні – синоптик назвав дату найхолоднішої погоди. Різке зниження температури повітря накриє всю Україну – стало відомо, де буде найхолодніше.

Також раніше повідомлялося, що дощі з грозами накриють Україну – у яких областях будуть сильні опади. Похолодання з дощами, грозами і заморозками йде в Україну.

Нагадаємо, будуть дощі з грозами та заморозки – стало відомо, які регіони атакує штормова погода. Погода у Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря може опуститись до +5 градусів.

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Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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