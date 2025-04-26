РФ готується до штурму на важливій ділянці фронту: боєць сказав, де чекати удару

На цьому напрямку ворог вже проводив штурми, але вони були невдалими.

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Ситуація на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

Окупанти готуються до штурмів на Куп'янському напрямку

Зараз ворог накопичує власні сили

Протягом місяця росіяни втратили понад 20 одиниць техніки

Армія країни-агресора Росії вже найближчим часом готується до нових штурмових дій на Куп'янському напрямку. Про це повідомив військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович в ефірі Київ24.

За його словами, наразі ворог накопичує власні сили та перегруповується.

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"В нашій смузі відповідальності ворог накопичується та готується до подальших штурмових дій після попередніх невдалих спроб. Зокрема, після того, як українські десантники знищили багато ворожої техніки і особового складу. Після цього ворог перегруповується", - розповів він.

Військовослужбовець також додав, що протягом місяця росіяни втратили понад 20 одиниць техніки.

"В загарбників вичерпалися можливості для механізованих штурмів", - наголосив боєць.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що російські військові окупували село Калинове на Покровському напрямку, а також змогли просунутися біля двох населених пунктів на цьому ж напрямку.

Представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила Андрій Полухін заявив, що в міській забудові Часового Яру на Донеччині тривають бої, говорити про те, що російські війська захопили "панівні висоти" ще рано.

Речник тактичної групи Вугледар підполковник Олексій Бєльський заявив, що фіксується скорочення кількості штурмових дій росіян на півдні Донецької області за останній тиждень. За цей період було зафіксовано 106 атак, тоді як минулого тижня їх було 158.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Окупанти продовжують наступ на Куп'янському напрямку.

На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

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