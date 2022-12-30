Зеленський провів важливе засідання Ставки

Учасники Ставки розглянули питання удосконалення ППО України, зокрема, для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Сьогодні, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, на ньому обговорювалося питання поліпшення системи протиповітряної оборони.

Під час засідання учасники заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на передовій та можливих дій росіян у найближчій перспективі.

"Було акцентовано увагу на забезпеченні підрозділів Сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами", - наголошується в повідомленні.

Що ще обговорювали на Ставці

Також учасники розглянули питання удосконалення ППО України, зокрема, для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після недавніх ракетних атак країни-агресора.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як повідомлялося, президент країни-агресора Володимир Путін зібрався до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком. За словами керівника офісу президента Михайла Подоляка, Путін їде до Лукашенка, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді.

"Це можуть бути інформаційні кампанії, тренувальні заходи або навіть сухопутне вторгнення, але сумніваюся в можливості повторного наступу з території Білорусі", - сказав він.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

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