"Байден зробив ставку на Україну": експерт розповів, на що здатні "подарунки" від США

Зараз США бояться ескалації війни і реакції Росії на військову допомогу Україні, зазначив Віталій Кулик.

Кулик, Patriot / Вікіпедія, Главред

Технології, які США можуть надати Україні, досить широкого спектру, але Вашингтон побоюється ескалації війни.

В інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що візит президента України до США говорить багато про що.

"Я сподіваюся, що після зустрічі із Зеленським, прямого діалогу тет-а-тет двох президентів і керівництва України і США як з інститутами глибинної держави, нам вдасться змістити акценти і переконати американських партнерів у тому, що надання нам ракет великої дальності прискорить перемогу, а не створить ризики, з якими Америка не зможе впоратися", - зазначив експерт.

Зараз в США вважають, що Україна переможе, зазначив Кулик, тому Володимир Зеленський і відправився до Вашингтона.

"Байден зробив ставку на Україну, тому візит Зеленського є одним з тих, які повинні ілюструвати успішність американської зовнішньої політики. В першу чергу - в протистоянні Росії", - підсумував експерт.

Що відомо про допомогу США Україні

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

ЗРК Patriot Patriot-американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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