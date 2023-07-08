У Туреччині Вселенський Патріарх Варфоломій провів молебень за вбитими на війні українцям у Соборі Святого Георгія.

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Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Глава держави взяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні, який відбувся в соборі Святого Георгія в Стамбулі, на Фанарі.

Молебень очолив Вселенський Патріарх Варфоломій. Він відбувся українською та грецькою мовами, повідомила пресслужба глави держави.

Правили архімандрит Вселенського престолу отець Методій і Патріарший диякон отець Епіфаній.

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За словами Зеленського, потім вони обговорили реалізацію Формули миру і повернення дітей, які були депортовані російськими окупантами.

"Дякую Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей. Дякуємо за непохитну підтримку та молитви за мир, за засудження агресії та злочинів, всебічну допомогу українцям та українкам, які постраждали внаслідок війни!", - сказав глава держави.

Дивіться відео - Зеленський у Стамбулі відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями:

Турне українського президента Зеленського

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський увечері 7 липня прибув до Туреччини, де провів переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

7 липня Зеленський був у Словаччині, де провів переговори з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, а також провів зустріч з Головою Національної ради Словаччини Борисом Колларом та словацькими парламентарями.

6 липня президент України Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами.

Увечері 6 липня Зеленський прибув до Чехії на зустріч з чеським колегою Петром Павелом.

Під час зустрічі лідери України та Чехії зосередили увагу на питаннях загальної безпеки та взаємодії заради посилення оборони. Обговорювалося також можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС.

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