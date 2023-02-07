Рада призначила Клименка новим міністром внутрішніх справ України

За кандидатуру Ігоря Клименка проголосував 321 народний депутат.

Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ України / Фото РБК-Україна

Голова Національної поліції України Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Рішення про його призначення було ухвалено на засіданні Верховної Ради у вівторок, 7 лютого.

За кандидатуру Ігоря Клименка проголосував 321 народний депутат, утрималися - 19.

Ігор Клименко - що про нього відомо

Ігор Володимирович Клименко народився в 1972 році в Києві. Закінчив Харківський військовий університет в 94-му році, після пішов служити в армію. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію з психології, у 2019 - докторську.

Служба Клименка в органах внутрішніх справ почалася в 1998 році. Першу високу посаду він обійняв у 2015-му, очоливши департамент кадрового забезпечення Національної поліції України.

Вже за два роки Клименко був призначений заступником глави цього відомства, а в 2019 році став главою Національної поліції України.

18 січня Кабінет міністрів України призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

В результаті трагедії загинули щонайменше 17 осіб, ще 22 людини постраждали.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.

В СБУ назвали три версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення гелікоптера. Наразі триває розслідування.

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