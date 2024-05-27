Зеленський прибув до Іспанії і розкрив деталі майбутніх переговорів: що відомо

Зеленський наголосив, що в ході візиту до Іспанії сторони узгодять кроки напередодні Саміту миру та Саміту Європейської ради.

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Зеленський розкрив деталі візиту до Іспанії / Колаж Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії для підписання двосторонньої безпекової угоди та переговорів з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграм каналі.

За його словами, переговори між країнами будуть стосуватися подальшого розвитку оборонної співпраці, формування нового пакету військової допомоги та навчання українських військових.

"Попереду в нас два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати", - написав Зеленський. відео дня

Президент України підкреслив, що під час свого візиту він зустрінеться з Його Величністю Королем Феліпе VI та проведе зустрічі з головами палат і фракцій іспанського парламенту.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Гарантії безпеки для України - що відомо про іспанський пакет допомоги для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський відправиться у робочий візит до Іспанії у понеділок, 27 травня. Планується, що він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом. Згідно з інформацією на сайті іспанського уряду, їх зустріч відбудеться в Мадриді в офіційній резиденції глави уряду Манклоа о 12:00 за місцевим часом, після чого вони проведуть спільну пресконференцію.

Іспанія планує надати Україні пакет військової допомоги на суму 1,129 мільярда євро. Про це оголосять під час візиту президента України до Мадрида. За інформацією El Pais з посиланням на джерела, ця сума стане найбільшою в історії іспанської військової допомоги будь-якій країні, у тому числі і Україні.

Також, під час візиту до Литви 11 квітня 2024 року, президент України Володимир Зеленський оголосив про підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Латвією.

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