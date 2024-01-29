Гроші, які надаються українським біженцям, можуть підтримувати економіку України. Однак необхідні зміни.

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Зеленський запропонував Німеччині перераховувати допомогу біженцям через Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Президент України Володимир Зеленський вважає, що було б краще, якби гроші, які Захід виділяє, як соціальну допомогу українським біженцям, нараховувалися і розподілялися між ними за допомогою України. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Згідно з даними Зеленського, в Україні є випадки, коли громадяни отримують допомогу не тільки від західних країн, а й користуються допомогою України в той самий момент.

Такий стан справ, на думку президента України, вказує на те, що набагато правильніше і краще підтримувати українців, перераховуючи гроші до бюджету України, і очікувати перерозподілу залежно від того, де конкретно перебуває людина.

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"Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент - наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України", - каже Зеленський.

Також він пояснив, що українські гроші виїхали з людьми тоді, коли населення тікало від війни в Європу, водночас, європейські гроші на підтримку українців залишилися в Європі й не пішли з економіки.

"І врешті-решт гроші наші виїхали, а європейські гроші залишалися там, де залишилися громадяни України. Поза територією України. Немає в мене жодних питань (до цього - ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ говорить про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей", - додав Зеленський.

Крім того, Зеленський висловив подяку тим українцям, хто повертається додому, сплачує податки і тим самим підтримує ЗСУ. До того ж він додав, що біженців не можна узагальнювати і навіть щодо тих, хто виїхав незаконно, необхідно діяти відповідно до закону України.

Допомога біженцям - останні новини

Нагадаємо, Норвегія змінить соціальні умови і правила для українців, які тікають від війни і оформлюють статус тимчасового захисту. Все це робиться для того, щоб країна не стала більш привабливою для переїзду з тієї ж Польщі.

Також у Європейському Союзі країна за країною посилює умови для перебування українських біженців. Тепер скоротити пільги вирішили в Ірландії. Влада Ірландії схвалила скорочення щотижневої допомоги, яку платять українським біженцям аж у п'ять разів.

Крім іншого, в Чехії тимчасовий захист українців буде продовжено до кінця березня 2025 року. Однак не все так добре. Про нововведення у сфері пільг повідомили в чеському парламенті.

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