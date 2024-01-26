Велика Британія закликала подвоїти допомогу Україні

Настав час подвоїти підтримку, щоб Україна не лише перемогла у війні, а й вийшла з неї сильною, суверенною та вільною країною, вважає Нілл Голланд.

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У Британії закликали подвоїти допомогу Україні / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

Велика Британія закликає іноземних партнерів подвоїти допомогу Україні, щоб країна змогла перемогти у війні та вийти з неї сильною та суверенною. Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд на засіданні Постійної ради цієї організації у четвер, 25 січня.

"Проходить 700 днів з моменту неспровокованого, незаконного, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке завдає величезних руйнувань народу України. Наша відповідь має бути у вигляді сили, стійкості та єдності. Час подвоїти нашу підтримку, щоб Україна не лише перемогла у війні, а й вийшла з неї сильною, суверенною та вільною країною", — цитує Голланда Укрінформ.

Британський посол наголосив, що "зусилля Росії, спрямовані на підрив глобальної стабільності, мають бути і будуть зупинені".

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"Якщо ми дозволимо Росії зруйнувати цю стабільність, ризики для регіону ОБСЄ та світу будуть великі", - додав він.

Дипломат підкреслив, що Велика Британія "віддана підтримці України в її прагненні захистити себе і продовжуватиме допомагати, поки вона не переможе".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що допомога Україні від США є єдиною надією на перемогу у війні з Росією. Якщо РФ переможе, то атакує іншу країну.

Як повідомляв Главред, Велика Британія хоче змусити Німеччину передати Україні далекобійні ракети. Зробити це пропонують через Лондон.

Раніше президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підписали історичну угоду з безпеки. Вона стосується гарантій у разі можливого нового нападу РФ.

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