"Безпідставні звинувачення": в Ірані закотили істерику через виступ Зеленського в Конгресі

Іран нібито не постачав жодної військової техніки жодній зі сторін, заявили в Тегерані.

Тегерану не сподобався виступ Володимира Зеленського в США / Reuters

В Ірані істерично прокоментували виступ Володимира Зеленського в Конгресі США, під час якого він нагадав про військові поставки Тегерана режиму Володимира Путіна для продовження війни з Україною.

Заяви української сторони про передачу Іраном безпілотників Росії необґрунтовані, заявив офіційний представник МЗС Ісламської Республіки Насер Канаані. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті МЗС Ірану.

"Ще раз підкреслюю, що Іран не постачав ніякої військової техніки жодній зі сторін для її використання в Україні. Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не безмежне", — сказав Канаані.

Раніше в ГУР повідомили про те, що РФ отримала нову партію Shahed-136, яка менша за першу.

"Це нова партія (Shahed-136), ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих ракетних ударів Shahed-136 не використовувалися...так, це нова партія, але партія в порівнянні з початковим масовим використанням Shahed - 136, очевидно, менше", - розповіли в ГУР.

Поставки іранського озброєння РФ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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