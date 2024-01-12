В Україні можуть опублікувати перші пункти гарантій безпеки.

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Зеленський пообіцяв частково оприлюднити проект гарантій безпеки для України / колаж: Главред, фото: УНІАН, Pexels

Україна постійно веде роботу над гарантіями безпеки для своїх громадян. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з представниками балтійськими ЗМІ в Ризі.

За його словами, процес йде повільно, проте основні положення можуть оприлюднити частково вже найближчим часом.

"Ми почали роботу з гарантій безпеки. Дуже непросто йде. Але, думаю, ми найближчим часом зможемо продемонструвати товариствам драфт", - заявив Зеленський. відео дня

Однак оприлюднити все не вийде, оскільки там є закриті норми, які не можна надавати громадськості, а ось загальні норми показати все ж вийде.

"Мені здається, оцінка цих речей буде позитивною", - додав президент.

Також він розповів, що підготовка гарантій проходить згідно з рішенням "Великої сімки", яке було прийнято на саміті НАТО у Вільнюсі в 2023 році.

Зеленський - останні заяви

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський назвав причину, по якій Україна не може здійснювати широких дій на фронті і що цьому заважає. Про це стало відомо на конференції з журналістами Латвії.

Також, президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з представниками балтійських ЗМІ повідомив, що союзники передали українським військовим далекобійну зброю, яким за добу знищили 26 вертольотів. Також ними за раз збили 12 літаків.

Крім іншого, Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом заявив, що українські пенсіонери можуть залишитися без грошей, якщо Захід не надасть Україні фінансову допомогу.

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