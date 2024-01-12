Зеленський пообіцяв частково оприлюднити проект гарантій безпеки для України

Україна постійно веде роботу над гарантіями безпеки для своїх громадян. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з представниками балтійськими ЗМІ в Ризі.
За його словами, процес йде повільно, проте основні положення можуть оприлюднити частково вже найближчим часом.
"Ми почали роботу з гарантій безпеки. Дуже непросто йде. Але, думаю, ми найближчим часом зможемо продемонструвати товариствам драфт", - заявив Зеленський.відео дня
Однак оприлюднити все не вийде, оскільки там є закриті норми, які не можна надавати громадськості, а ось загальні норми показати все ж вийде.
"Мені здається, оцінка цих речей буде позитивною", - додав президент.
Також він розповів, що підготовка гарантій проходить згідно з рішенням "Великої сімки", яке було прийнято на саміті НАТО у Вільнюсі в 2023 році.
Зеленський - останні заяви
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський назвав причину, по якій Україна не може здійснювати широких дій на фронті і що цьому заважає. Про це стало відомо на конференції з журналістами Латвії.
Також, президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з представниками балтійських ЗМІ повідомив, що союзники передали українським військовим далекобійну зброю, яким за добу знищили 26 вертольотів. Також ними за раз збили 12 літаків.
Крім іншого, Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом заявив, що українські пенсіонери можуть залишитися без грошей, якщо Захід не надасть Україні фінансову допомогу.
Інші новини:
- Медведєв в істериці погрожує ядерним ударом по Україні і придумав нову умову
- Я побачив пуск по своєму вертольоту: льотчик розповів, як його збивала РФ з ПЗРК
- Путін може вдатися до ще більшої екскалації: генерал назвав терміни