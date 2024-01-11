Путін може вдатися до ще більшої екскалації: генерал назвав терміни

Важливо якнайшвидше ухвалити новий законопроєкт щодо мобілізації, щоб забезпечити нові сили на фронті.

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Російський президент може посилити ескалацію в Україні / Колаж: Главред, фото: скрін з відео, Командування об'єднаних сил ЗСУ

У березні російський диктатор Путін може посилити військову агресію в Україні. Демобілізація в Україні не на часі, оскільки матиме негативні наслідки на фронті. Про це розповів виданню "Тelegraf" військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

На думку військового експерта, новий законопроєкт про мобілізацію необхідно негайно ухвалити для поповнення людей на фронті і ведення успішної боротьби.

"Військовим на фронті все одно, хто і як прийме потрібний закон. Їм потрібно, щоб було поповнення, щоб прийшли свіжі сили. І зараз точно не час говорити про демобілізацію. І так нестача людей. Запитайте у командирів взводів, рот і батальйонів - до чого призведе демобілізація, запущена в таких умовах. Відповідь вас не порадує", - розповів генерал. відео дня

Романенко також попередив, що після переобрання Путіна у березні може посилитись ескалація. За його словами, російський лідер проаналізує ефективність підтримки України з боку Заходу. У разі відсутності підтримки України, Кремль може активізувати свої дії на фронті.

"Путін бачить слабкість Заходу. Він оцінить ситуацію в березні і ухвалюватиме відповідне рішення. Якщо не буде тенденції до посилення підтримки України, то Кремль ескалюватиме. Зокрема, шляхом додаткової мобілізації", - додав він.

Війна в Україні

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Мельник вважає, що російський президент Володимир Путін прагне "нових перемог" перед президентськими виборами та намагається приєднати ще дві українські області. За словами експерта, РФ розуміє, що "нові регіони", які вони анексували, не повністю контролюються Росією.

Також ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж впевнений, що нова стратегія України та внутрішні проблеми в Росії після виборів президента можуть покращити ситуацію на фронті для України. Крім цього, мобілізовані окупанти не готові ефективно воювати.

Як раніше повідомляв Главред, президент Молдови Майя Санду вважає, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні самостійно і його можна зупинити лише зусиллями міжнародного співтовариства. Вона закликала активно допомагати Україні, оскільки агресія Кремля призведе до набагато вищих витрат для всіх.

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