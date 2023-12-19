Договір на 10 років: Британія приготувала для України гарантії безпеки

Велика Британія та Україна підпишуть десятирічну угоду.

https://glavred.net/ukraine/dogovor-na-10-let-britaniya-prigotovila-dlya-ukrainy-garantii-bezopasnosti-10526276.html Посилання скопійоване

Британія приготувала для України гарантії безпеки / колаж: Главред, фото: УНІАН, Asian Today

У найближчі дні Україна і Великобританія підпишуть десятирічний пакт про безпеку, в рамках якого Британія використає свій військово-морський досвід для допомоги Україні в контролі Чорного моря. Про це пише The Telegraph.

Надійний партнер України виявляє бажання підтримати країну в боротьбі з Росією і надасть військову допомогу, яка, більшою мірою, буде зосереджена на військово-морських засобах, а також на фінансах і розвідці.

Що прописано в договорі на 10 років

Крім військової допомоги, Великобратанія також пообіцяла Україні післявоєнні "гарантії безпеки", які зможуть утримати Росію в разі спроб повторного нападу. Ця обіцянка передбачає і посилення поставок зброї, і санкції в тому числі.

відео дня

У виданні пишуть, що військові лідери були вражені діями України в Чорному морі, які змусили російський флот відійти від опорних пунктів в окупованому Криму. Крім іншого, деяку зброю, завдяки якій Україна змогла досягти успіхів у морі, було поставлено Великобританією, зокрема - ракети Brimstone.

Гарантії від Великобританії

Враховуючи те, що Великобританія має один з найсильніших у світі флотів, цей внесок для України буде неоціненним. Новий договір буде заснований на нещодавній угоді "коаліції морського потенціалу" Британії та Норвегії про доставку Україні двох мінно-пошукових кораблів Королівського флоту.

"Договір демонструє нашу відданість підтримці України в боротьбі...Він також передбачає гарантії надання допомоги в післявоєнний період, якщо Росія знову нападе на Україну", - заявили в джерелі, наближеному до переговорів.

Варто відзначити, що українські військові вже проходять навчання у Королівських Військово-Морських сил на безекіпажних підводних човнах для роззброєння, знешкодження російських бомб, мін-пасток і мін на глибоководних шляхах. Також вони навчаються десантним рейдам.

Великобританія та Україна

Нагадаємо, Великобританія є однією з країн, яка може направити в Україну свої збройні сили. Таку думку озвучив колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко в інтерв'ю Радіо Свобода.

Також екс-радник міністра внутрішніх справ і глави офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів розповів, за яких умов Британія та інші країни НАТО готові відправити війська в Україну, який удар Росія готова завдати Альянсу, і чи можуть її загрози бути прямою загрозою для Європи.

Крім іншого, Великобританія поставила Україні новітні багатоцільові керовані ракети Martlet, які призначені для знищення безпілотників. Про це повідомила британська газета The Times.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.