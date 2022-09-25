Зима стане викликом для всієї України: Зеленський про удари Росії по електромережі

Володимир Зеленський / скріншот

У найближчі зимові місяці стануть викликом для України, адже Росія може націлитися на електромережі країни.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News зазначив, що українці не бояться викликів.

"Ми будемо боротися, і ми не здамося. Дуже важливо, щоб вони (росіяни - ред.) не змушували інші країни, Сполучені Штати Америки і Європу страждати. Зараз ми страждаємо. Ми боремося і ми віддаємо свої життя за майбутнє демократії і відкритий світ", - сказав Зеленський.

Ракетна атака на ТЕЦ

11 вересня, ввечері в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігаються масові проблеми з електропостачанням.

Повідомлялося, що всього російські окупанти випустили 11 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Крім того, у Полтаві посеред дороги загорілося кілька тролейбусів.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував ракетні удари по критичній інфраструктурі. За його словами, тимчасово без електроенергії залишилися Харківська та Донецька області, частково знеструмлені Запорізька, Дніпропетровська та Сумська області.

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