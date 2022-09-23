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"У США теж є кнопки, що запускають ядерні ракети": Дуда відповів на шантаж Путіна

23 вересня 2022, 13:53

Путін і його оточення опиняться в ізоляції, якщо зважаться на застосування ядерної зброї проти України, сказав Анджей Дуда.

Путін, Дуда
США серйозно сприймають погрози Росії застосувати ядерну зброю - Дуда / Колаж Офіс президента, УНІАН

Сполучені Штати Америки також мають кнопки, які запускають ядерні ракети. Якщо Росія зважиться на ядерний удар по Україні, вона отримає відповідь. Мова йде не тільки про кримінальні трибунали, а виключення Путіна, його оточення і російської держави зі світової політики. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Як повідомляє Polsat News, глава польської держави нагадав, що США – найбільша в світі військова держава, у якої теж є спеціальні кнопки, які запускають ядерні ракети. Американці серйозно сприймають російські погрози.

"У США теж є кнопки, які запускають ядерні ракети. США є великою ядерною державою, найбільшою військовою силою в світі. Той факт, що США сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою і для Росії", - зазначив Дуда.

За його словами, Росія отримає відповідь, якщо піде на сценарій застосування проти України, в тому числі, і тактичної ядерної зброї.

"Якщо Росія порушить всі табу і щодо держави, що не володіє ядерною зброєю, яка сьогодні захищає свою територію, застосовуючи тільки звичайну зброю, то навіть у разі застосування тактичної ядерної зброї проти цієї держави (України) Росія може очікувати на відповідь", - сказав президент.

Також він додав, що за такого варіанту розвитку подій на Путіна і його оточення очікує кримінальна відповідальність, яка пошириться і на саму Росію.

"Це не тільки загроза кримінальних трибуналів та відповідальності і потенційного довгострокового ув'язнення, а просто виключення їх і Росії з цивілізованого світу, доки вони нею керують", - підкреслив Анджей Дуда.

Погрози Путіна ядерною зброєю

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня під час свого виступу пригрозив світу застосуванням ядерної зброї у разі нібито загрози територіальній цілісності Росії. Кремль має намір визнати результати "референдумів", які окупанти і колаборанти проводять на захоплених територіях України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не ризикне піти на сценарій застосування ядерної зброї. Втім, на думку гаранта, такої перспективи виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - вважає Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, на РФ в короткостроковій перспективі очікує крах. Путін вже про це попереджений.

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