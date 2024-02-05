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У Ердогана підтвердили візит Путіна до Туреччини: про що говоритимуть

Анна Ярославська
5 лютого 2024, 10:05
Туреччина стане першою країною-членом НАТО, яку відвідає Путін після початку російського вторгнення в Україну.
Реджеп Таїп Ердоган, Володимир Путін
Володимир Путін у лютому поїде до Туреччини / Колаж: Главред, фото: ОПУ, сайт Кремля

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив візит російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини. Точної дати візиту господаря Кремля він не уточнив, але розповів, про що говоритимуть лідери держав.

За словами глави МЗС Туреччини, президент Реджеп Таїп Ердоган обговорить із Путіним новий механізм експорту українського зерна через Чорне море на світові ринки, передає Reuters.

"Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, тепер ми побачили, що є можливість піти з іншим механізмом, і зараз є зусилля, щоб конкретизувати цю можливість", - сказав Фідан.

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Анкара намагалася переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, з якої Москва вийшла в липні 2023 року через рік після її реалізації. Угоду було укладено за допомогою ООН і Туреччини, щоб забезпечити безпечний прохід для експорту з українських портів.

Турецькі ЗМІ згадують 12 лютого як ймовірну дату візиту Путіна, але офіс президента Ердогана не підтвердив її.

Зазначимо, Туреччина стане першою країною-членом НАТО, яку відвідає Путін після початку російського вторгнення в Україну. Після лютого 2022 року Ердоган і Путін зустрічалися. Зокрема, 4 вересня 2023 року президент Туреччини провів переговори з Путіним у російському місті Сочі. Тоді він обговорював із президентом РФ "зернову угоду", однак "попри надії Ердогана отримати від президента Росії хоч якісь поступки, зустріч закінчилася нічим.

Як повідомляв Главред, лідер Туреччини Ердоган вважає, що початок переговорів про вступ України до Європейського союзу є помилкою. Він політично "позаздрив" Україні nf вважає, що ЄС вчинить так само, як із Туреччиною, тобто гальмуватиме заявки обох країн.

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