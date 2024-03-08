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В Україні зміниться мінімальна зарплата: на скільки піднімуть

Єлизавета Бельмас
8 березня 2024, 11:29
В Україні незабаром зросте не тільки заробітна плата, а й ЄСВ. Главред розповість, як зміниться фінансовий лад.
В Україні зміниться мінімальна зарплата
В Україні зміниться мінімальна зарплата / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні після підвищення мінімальної заробітної плати зросте і виплата на майбутню пенсію. Про те, як зросте рівень зарплати розповіли в Державній податковій службі.

Внаслідок квітневих змін, українці отримуватимуть мінімальну зарплату на тисячу більше, однак разом з тим підвищаться і соціальні відрахування, які платять громадяни.

У дописі ДПС зазначено, що рівень "мінімалки" зросте, оскільки зміни було закладено до Закону України "Про Державний бюджет на 2024 рік". Його ухвалили в листопаді 2023 року.

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Зміни в "мінімалці"

Закон про держбюджет передбачає зростання мінімальної зарплати з 1 квітня 2024 року, тепер вона становитиме 8 тисяч, ця сума рівно на 900 грн більша за попереднє підвищення, яке відбулося в січні, а саме 1 січня зарплата зросла до 7100 грн.

Разом із мінімальною заробітною платою зріс і мінімальний прожитковий мінімум у працездатних громадян - до 3028 грн. Ця сума протягом року змінюватися вже не буде.

Страховий внесок

При підвищенні розміру мінімальної заробітної плати також зростає і ЄСВ (Єдиний страховий внесок). З 1 квітня, як висновок, зросте і ЄСВ, його розмір становитиме 1760 грн (на 200 грн більше, ніж з 1 січня по 1 квітня).

Що таке ЄСВ?

Єдиний соціальний внесок — обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Уведений з 1 січня 2011 року, замінив собою чотири окремі відрахування: до Пенсійного фонду; до фондів страхування на випадок безробіття; із тимчасової втрати працездатності; від нещасних випадків на виробництві.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Як йдеться в матеріалі порталу "Обозреватель", в результаті частина пенсій будуть підвищені з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

Також, розміри виплат порядок отримання допомоги жінками в декреті визначено спеціальними законодавчими актами, які залежать від багатьох обставин. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України.

До того ж, у 2024 році в Україні пройде другий етап проєкту ООН, згідно з яким певні категорії населення можуть отримати доплати, пише 24 Канал.

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