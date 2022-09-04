Зеленський оголосив про звільнення від окупантів трьох населених пунктів

Володимир Зеленський / Офіс президента України, Reuters

Збройні Сили України звільнили три населених пункти у Донецькій області та на південному напрямку.

Як розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, Збройні Сили України, розвідка та спеціальні служби роблять необхідні кроки для звільнення територій, і російські окупанти вже почали тікати з Криму.

"І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади терроборони, які забезпечили результат в Донецькій області - звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти", - зазначив Зеленський.

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Він також додав, що 42-й окремий мотопіхотний батальйон звільнив два населених пункти на південному напрямку.

Звільнення Високопілля

Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

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