Зеленський оголосив про звільнення від окупантів трьох населених пунктів

42-й окремий мотопіхотний батальйон звільнив два населених пункти на південному напрямку.
Збройні Сили України звільнили три населених пункти у Донецькій області та на південному напрямку.
Як розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, Збройні Сили України, розвідка та спеціальні служби роблять необхідні кроки для звільнення територій, і російські окупанти вже почали тікати з Криму.
"І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади терроборони, які забезпечили результат в Донецькій області - звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що 42-й окремий мотопіхотний батальйон звільнив два населених пункти на південному напрямку.
Звільнення Високопілля
Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.
Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.
Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.
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