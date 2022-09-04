Зеленська - британцям: ви починаєте рахувати копійки, а ми рахуємо наші втрати

Олена Зеленська / instagram.com/olenazelenska_official/

Економічні наслідки війни в Україні важко позначаються на її союзниках, заявила перша леді Олена Зеленська, але британці "рахують копійки", а українці "рахують втрати".

В інтерв'ю BBC вона зазначила, що якби підтримка України була сильною, криза була б коротшою.

"Я розумію, що ситуація дуже важка. Але нагадаю, що під час епідемії Covid-19, а вона у нас ще є, коли були стрибки цін, постраждала і Україна. В Україні ціни теж ростуть. Але до того ж гинуть наші люди. Тому, коли ви починаєте рахувати копійки на своєму банківському рахунку або в кишені, ми робимо те ж саме і рахуємо наші втрати", - заявила перша леді України.

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Підтримка України Великобританією

Новий прем'єр-міністр Великобританії, який займе місце Бориса Джонсона, продовжить політику підтримки України.

В інтерв'ю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Джонсон ще не сказав свого слова в політиці.

Великобританія в День Незалежності виділила Україні новий пакет військової допомоги на більш ніж 63 млн доларів (54 мільйони фунтів стерлінгів).

Україна отримає 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах. Вони призначені для виявлення наближення ворожих сил.

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