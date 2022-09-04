Зеленський про допомогу Джонсона: ракети Британії допомогли зупинити колони танків військ Росії

Джонсон за кожної зустрічі запитував, чим допомогти Україні - Зеленський / president.gov.ua

Британський політик Борис Джонсон на посаді прем'єр-міністра Великобританії з перших днів повномасштабної війни Росії проти України став надавати всебічну підтримку Києву. Уряд Королівства почав допомагати зміцнювати обороноздатність української держави ще до 24 лютого, а ракети Лондона, у тому числі, допомогли зупинити колони бронетехніки РФ. Джонсон під час кожної зустрічі запитував, чим можна допомогти. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У статті для Daily Mail він розповів про те, що з перших днів повномасштабної війни Москви проти Києва Джонсон надавав багатогранну підтримку Києву. Як вважає гарант, не багато політиків саме так готові діяти.

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За словами президента, ще до 24 лютого, коли Росія відкрито напала на Україну, уряд Великої Британії працював над посиленням обороноздатності держави.

Причому британські ракети допомогли зупинити російські військові військові колони, які на той момент здавалися нескінченними.

"Прем'єр-міністр Джонсон відвідав Київ на початку лютого. Наша відверта, відкрита дискусія негайно була підкріплена першими поставками протитанкових ракет. Ця зброя зіграла свою роль у зупинці просування російських бронетанкових колон, які здавалися нескінченними", - зазначив Зеленський.

Також глава української держави розповів, що за декілька днів до нападу армії Росії він зустрічався з Джонсоном в Мюнхені. Сторони узгодили кроки для зміцнення оборони України.

Крім того, 24 лютого Джонсон став одним з перших лідерів, з ким поговорив Зеленський. За деякий час такі телефонні дзвінки стали регулярними, завдяки чому Київ і Лондон змогли краще координувати міжнародні дії для боротьби з військовою агресією РФ.

"При кожній зустрічі і розмові між нами у Бориса виникало одне дуже хороше запитання: А що ще? Що ще тобі потрібно? Це стало нашим гаслом, що гарантує ефективний прогрес. Повірте, не багато політиків готові на це", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон 24 серпня, на День Незалежності України, прибув до Києва. У столиці на Алеї сміливості, де вказують імена представників країн-союзників України, які допомагають боротися з російською агресією, з'явилися його ініціали. Також Києву надали фінансову допомогу в розмірі $ 63,7 млн доларів.

Пізніше Джонсон у своїй колонці написав, що Захід повинен протистояти російській агресії. За його словами, не можна допустити, щоб Путін розв'язав нову агресію проти іншої країни. Джонсон попередив Україну про важкі декілька місяців війни, але підкреслив, що Київ здобуде перемогу.

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