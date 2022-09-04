УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський про допомогу Джонсона: ракети Британії допомогли зупинити колони танків військ Росії

4 вересня 2022, 13:46

Уряд Великої Британії на чолі з Джонсоном ще до 24 лютого розпочав роботу з посилення обороноздатності України, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський, Джонсон
Джонсон за кожної зустрічі запитував, чим допомогти Україні - Зеленський / president.gov.ua

Британський політик Борис Джонсон на посаді прем'єр-міністра Великобританії з перших днів повномасштабної війни Росії проти України став надавати всебічну підтримку Києву. Уряд Королівства почав допомагати зміцнювати обороноздатність української держави ще до 24 лютого, а ракети Лондона, у тому числі, допомогли зупинити колони бронетехніки РФ. Джонсон під час кожної зустрічі запитував, чим можна допомогти. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У статті для Daily Mail він розповів про те, що з перших днів повномасштабної війни Москви проти Києва Джонсон надавав багатогранну підтримку Києву. Як вважає гарант, не багато політиків саме так готові діяти.

Видео дня

За словами президента, ще до 24 лютого, коли Росія відкрито напала на Україну, уряд Великої Британії працював над посиленням обороноздатності держави.

Причому британські ракети допомогли зупинити російські військові військові колони, які на той момент здавалися нескінченними.

"Прем'єр-міністр Джонсон відвідав Київ на початку лютого. Наша відверта, відкрита дискусія негайно була підкріплена першими поставками протитанкових ракет. Ця зброя зіграла свою роль у зупинці просування російських бронетанкових колон, які здавалися нескінченними", - зазначив Зеленський.

Також глава української держави розповів, що за декілька днів до нападу армії Росії він зустрічався з Джонсоном в Мюнхені. Сторони узгодили кроки для зміцнення оборони України.

Крім того, 24 лютого Джонсон став одним з перших лідерів, з ким поговорив Зеленський. За деякий час такі телефонні дзвінки стали регулярними, завдяки чому Київ і Лондон змогли краще координувати міжнародні дії для боротьби з військовою агресією РФ.

"При кожній зустрічі і розмові між нами у Бориса виникало одне дуже хороше запитання: А що ще? Що ще тобі потрібно? Це стало нашим гаслом, що гарантує ефективний прогрес. Повірте, не багато політиків готові на це", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон 24 серпня, на День Незалежності України, прибув до Києва. У столиці на Алеї сміливості, де вказують імена представників країн-союзників України, які допомагають боротися з російською агресією, з'явилися його ініціали. Також Києву надали фінансову допомогу в розмірі $ 63,7 млн доларів.

Пізніше Джонсон у своїй колонці написав, що Захід повинен протистояти російській агресії. За його словами, не можна допустити, щоб Путін розв'язав нову агресію проти іншої країни. Джонсон попередив Україну про важкі декілька місяців війни, але підкреслив, що Київ здобуде перемогу.

Дивитися відео ТСН - Джонсон закликав британців потерпіти інфляцію, щоб перемогти Путіна

Інші новини:

Володимир Зеленський новини Великобританії Борис Джонсон військова допомога війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:08

Обличчя підлітка, тіло бабусі: Мадонна засвітилася топлес без макіяжу і фільтрів

01:04

Все буде в шоколаді: 3 знаки зодіаку стануть везунчиками в 2023 роціВідео

00:51

Прикмети на 7 вересня: які 3 речі заборонено робити, щоб не залишитися без грошейВідео

00:09

Анастасія Приходько поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

06 вересня, вівторок
23:51

Анна Богдан у спокусливому білому образі оголилася після чуток про возз'єднання з "холостяком"

Реклама
23:46

В ООН назвали два кроки для запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕСВідео

23:23

Над Ізюмом нависла загроза, а ЗСУ почали наступати на ще одному напрямку - АрестовичВідео

23:14

"Зараз тільки у вас нацистів перестріляємо": Камалія розповіла про стосунки з родичами з РФВідео

23:07

Платитимуть удвічі більше за переселенців: українцям збільшать допомогу в умовах війниВідео

22:50

Олена Зеленська відповіла на прокремлівські наративи засновника гурту Pink Floyd

22:40

Ціни на продукти впадуть: що і коли подешевшає в УкраїніВідео

22:34

Ще одна російська актриса піде до суду через незгоду з війною

22:25

"Все дуже складно": на півдні росіяни все частіше піднімають білий прапор - ЗСУВідео

22:01

Військовий облік для жінок: у Міноборони анонсували важливі зміниВідео

21:53

Кулеба різко висловився щодо скандального рішення Білого дому з приводу Росії

21:13

У США відмовилися визнати РФ країною-спонсором тероризму: в чому причинаВідео

21:04

Чому Україні не вигідно анонсувати про свої успішні наступальні діїПогляд

20:59

Мама Кузьми Скрябіна прокоментувала скандал з крадіжкою його пісні росіянином

20:50

"Була вся в синцях і порізах": у Хорватії італієць жорстоко вбив свою кохану українкуВідео

20:43

Розумні господині не викидають апельсинові кірки, а заливають їх оцтом

Реклама
20:31

Потужний вибух у Бердянську: в лікарні помер місцевий гауляйтер - ЗМІ

20:28

"Цекало втомився стригти кущі": Лоліта показала свої обвислі принади в городіВідео

20:10

Прикмети на 8 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб не потрапити в небезпеку в день НаталіїВідео

20:01

Жданов назвав умову, за якої війська РФ "розбіжаться, як таргани"Відео

19:55

Верховний суд повністю і безповоротно заборонив Партію ШаріяВідео

19:53

68-річна Вайкуле в прозорому засвітила карколомні форми в Юрмалі

19:40

ЗСУ потужно б'ють окупантів і звільнили нові території на півдніВідео

19:36

"Це в її стилі!": фізіогноміст розкрив значення дивних жестів Пугачової на похоронах Горбачова

19:31

"Критична точка": ексдепутат Держдуми розповів, чому РФ випрошує переговориВідео

19:26

Казкова удача, успіх у всьому або переїзд: 4 знаки зодіаку чекає місяць змінВідео

19:20

За що ми воюємо?Погляд

19:18

Колишня Кличко показала свій святковий леопардовий лук

19:10

Зеленський терміново провів засідання СтавкиВідео

19:04

Гороскоп на завтра, 7 вересня 2022: Ракам - гроші, Дівам - сварки, Козерогам - віщі сниВідео

19:01

Люди ризикують щодня, засинаючи "в обнімку" з телефоном: чим це небезпечно для здоров'я

18:50

День воєнної розвідки України - потужні привітання та картинки до свята

18:49

Заморити людей голодом: польський прем'єр розкрив небезпечний план Путіна щодо України

18:41

Вдарить сильний мороз: синоптики назвали дату холодриги в УкраїніВідео

18:32

Як довго зберегти кабачки в холодильнику та як їх правильно заморожувати

18:30

У моду на осінь 2022 увійшли приголомшливі жіночі чоботи, які можна носити куди завгодно

Реклама
18:10

США повторюють крок часів Другої світової і безпосередньо вступають у війну з Росією – офіцер ЗСУВідео

18:05

Путініст і українофоб Охлобистін засвітився в невизнаному "ДНР"

17:56

Американський генерал пояснив, чому армія окупантів втрачає можливість атакувати

17:55

"На Запорізькій АЕС цілий ряд пошкоджень": МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕСВідео

17:14

Живуть на широку ногу: 4 знаки зодіаку, які люблять розкішне життяВідео

17:11

Виявився нікому не потрібен: старий Петросян зганьбився в Росії

17:11

Главред вперше потрапив в ТОП-10 новинних ресурсів України, ТСН.uа та УНІАН.net - лідери

16:45

Єврокомісія затвердила припинення візової угоди з РосієюВідео

16:39

Чому кава гірка і що з нею можна зробити, щоб поліпшити смак

16:31

У Бердянську підірвали автомобіль місцевого гауляйтера, почалася стрілянина

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на вересеньГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти