Взяли полонених і трофеї: деталі звільнення Високопілля спецпідрозділом ЗСУ

Українські захисники захопили ворожу бронетехніку в якості трофеїв.
Збройні Сили України розкрили деякі подробиці звільнення Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.
Після того як окупантів вибили з населеного пункту, українські захисники взяли трофеї. Відповідне відео опублікувала прес-служба бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.
Раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ взяли в полон російських окупантів у Високопіллі. А тепер стало відомо, що українські захисники захопили ворожу бронетехніку.
Окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна сьогодні забрала дві російські БМД-2 у Високопіллі.
Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.
Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.
Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.
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