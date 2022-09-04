Взяли полонених і трофеї: деталі звільнення Високопілля спецпідрозділом ЗСУ

ЗСУ взяли трофеї у звільненому Високопіллі / скріншот

Збройні Сили України розкрили деякі подробиці звільнення Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Після того як окупантів вибили з населеного пункту, українські захисники взяли трофеї. Відповідне відео опублікувала прес-служба бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

Раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ взяли в полон російських окупантів у Високопіллі. А тепер стало відомо, що українські захисники захопили ворожу бронетехніку.

Видео дня

Окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна сьогодні забрала дві російські БМД-2 у Високопіллі.

Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

Читайте ще: