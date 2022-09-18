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Зеленський заінтригував і пояснив "затишшя" на фронті

18 вересня 2022, 22:31

Тимчасове "затишшя" є підготовкою українських військових, каже президент.

Зеленський, ВСУ, Харківська область
Володимир Зеленський / Офіс президента, Telegram-канал в. Залужного

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зараз відбувається на фронті.

У вечірньому відеозверненні Зеленський підкреслив, що тимчасове "затишшя" є підготовкою українських військових до звільнення ще низки окупованих міст.

"Можливо, зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя, але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду (звільнених міст - ред.), наступного ряду дуже важливих для нас всіх слів (назв міст - ред.), які обов'язково повинні звучати, тому що Україна повинна бути вільна", - підкреслив Зеленський.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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