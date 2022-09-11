Звільнення Ізюма стало найсильнішим ударом для Путіна після поразки під Києвом - Reuters

Путін втратив Ізюм і це стало для нього найсильнішим ударом / Колаж фото t.me/operativnoZSU, УНІАН

Звільнення Ізюму на Харківщині стало найважчим ударом для російського диктатора Володимира Путіна після невдачі під Києвом. Саме в Ізюмі була матеріально-технічна база окупантів, військове постачання з якої йшло на Донбас. Про це повідомляє Reuters.

Деокупація Ізюма стала переломним етапом у війні, в якій РФ зазнає величезних втрат.

"Київ чинить тиск, щоб ЗСУ продемонстрували прогрес до настання зими на тлі загроз Путіна припинити всі постачання енергоресурсів до Європи, якщо Брюссель піде на пропозицію обмежити ціни на експорт російської нафти", – вказано у повідомленні.

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Видання згадало слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який говорив про необхідність збільшувати постачання зброї для ЗСУ. Тоді він запевняв, що чим більше буде зброї, тим швидше Україна розгромить "другу армію світу".

Звільнення Ізюма

10 вересня командир батальйону Свобода Петро Кузик написав, що окупанти тікають з Ізюма. Пресофіцер Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець зазначив, що місто може бути звільнене вже через декілька годин.

Увечері Главред повідомив про те, що українські військові увійшли до міста. На в'їзді в Ізюм вже обладнали блокпост ЗСУ, а в самому місті розвиваються українські прапори.

Згодом журналіст Юрій Бутусов заявив, що українські військові взяли в оточення окупантів, які не встигли втекти з Ізюма. Він додав, що російські військові тікають, кидаючи зброю.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію у Харківській області з метою звільнення своїх територій від окупації Росії. Загарбників вибивають із зайнятих ними позицій. Вже звільнені Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове та інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна повернула під свій контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Там відновлюється життєдіяльність і порядок. Проводяться заходи з метою забезпечення безпеки.

10 вересня бійці армії України підняли прапор над Куп'янськом. Місто на кордоні з Росією перебувало під окупацією Москви з самого початку повномасштабної війни. Куп'янськ - важливий транспортний вузол. Містом йшла основна лінія постачання російських окупантів.

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