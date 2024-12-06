Зеленський звернувся до військових у День ЗСУ: мороз по шкірі, коли говоримо "Слава Україні"

Президент зазначив, що на захист України і 10 років тому, і 24 лютого 2022 року, стали і ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став.

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Президент вшанував пам'ять загиблих захисників і захисниць України / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Основні тези Зеленського:

Президент подякував усім захисникам України

Українці розуміють, що найнадійнішим гарантом безпеки є ЗСУ

Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Збройних Сил України. Заходи відбулися біля стели Батьківщина-Мати в Києві, йдеться у Facebook глави держави.

Зеленський подякував усім, хто робить можливе і неможливе, хто береже свободу українців.

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"У нашій історії є дві дати, що стоять поруч і пов'язані - це 5 грудня та 6 грудня. Дві дати, які мають різний присмак. Учора було 30 років від дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім, першим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є ЗСУ України. Дякую вам за це, і нехай сміливих смерть оминає, нехай усе буде 4.5.0. Слава Збройним силам України, Слава Україні", - заявив президент.

За словами глави держави, на захист України і 10 років тому, і 24 лютого 2022 року, стали і ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став.

"Дуже різні люди, українці та українки. Різного віку, різних професій, з різних регіонів. Усі, хто жив своє життя, але повернув його на 180°", - зазначає Зеленський.

Ці люди, зазначає президент, не захотіли жити під чужим прапором.

"Хтось сказав: "Я не можу інакше!". Хтось сказав: "Хто, якщо не я?" А хтось нічого не говорив. Просто подивився на своїх дітей, обійняв їх міцно, поцілував, вийшов із дому і став на захист країни. І в той момент у нас ще не було ні "Хаймарсів", ні "Петріотів", ні F 16. Не було багато чого, але були ви. Українські воїни. Ті, хто обрав Україну. Вибрали захищати своє рідне. Рідне місто, рідне село, рідну вулицю. Дім свій, родину свою. І ви це робите тисячу днів. Взявши в руки зброю, долю нашої країни. І тримайте її міцно і стійко понад тисячу днів", - сказав президент.

Зеленський додав: українці бачать, як ЗСУ героїчно захищають рідну державу і знають своїх Героїв.

"І мороз по шкірі, коли говоримо "Слава Україні" і відповідаємо "Героям Слава". Бо ми знаємо, про кого це, знаємо, хто є наші Герої. Справжні, хоробрі, гідні. Ті, про кого наші найкращі слова, ті, у кого 6 грудня свято, тому що це ваш день, день ЗСУ, день українського воїна", - заявив він.

Фронтові зведення - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що в Москві поспішають вибити українські сили з Курської області. Володимир Путін прагне встигнути це зробити до того, як Трамп сяде в Білому домі.

Збройні сили України організували контратаку в Курській області Росії. У результаті атаки танки та інші сили щонайменше з трьох українських підрозділів просунулися на південну околицю села Дар'їно.

Українські військовослужбовці вибили російські підрозділи із села Новий Комар на Времовському фронті. Село розташоване у Великоновосілківській громаді Волноваського району. Населений пункт на Донеччині знову контролюють Сили оборони.

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День Збройних Сил України Сьогодні, 6 грудня, третій рік поспіль в умовах протидії російській агресії українці відзначають День Збройних Сил України. Саме шостого грудня 1991 року було ухвалено Закон "Про Збройні Сили України". За два роки Верховна Рада своєю постановою встановила день ЗСУ.

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