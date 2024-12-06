Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський звернувся до військових у День ЗСУ: мороз по шкірі, коли говоримо "Слава Україні"

Віталій Кірсанов
6 грудня 2024, 12:32
147
Президент зазначив, що на захист України і 10 років тому, і 24 лютого 2022 року, стали і ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став.
Зеленський, День ЗСУ
Президент вшанував пам'ять загиблих захисників і захисниць України / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Основні тези Зеленського:

  • Президент подякував усім захисникам України
  • Українці розуміють, що найнадійнішим гарантом безпеки є ЗСУ

Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Збройних Сил України. Заходи відбулися біля стели Батьківщина-Мати в Києві, йдеться у Facebook глави держави.

Зеленський подякував усім, хто робить можливе і неможливе, хто береже свободу українців.

відео дня

"У нашій історії є дві дати, що стоять поруч і пов'язані - це 5 грудня та 6 грудня. Дві дати, які мають різний присмак. Учора було 30 років від дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім, першим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є ЗСУ України. Дякую вам за це, і нехай сміливих смерть оминає, нехай усе буде 4.5.0. Слава Збройним силам України, Слава Україні", - заявив президент.

За словами глави держави, на захист України і 10 років тому, і 24 лютого 2022 року, стали і ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став.

"Дуже різні люди, українці та українки. Різного віку, різних професій, з різних регіонів. Усі, хто жив своє життя, але повернув його на 180°", - зазначає Зеленський.

Ці люди, зазначає президент, не захотіли жити під чужим прапором.

"Хтось сказав: "Я не можу інакше!". Хтось сказав: "Хто, якщо не я?" А хтось нічого не говорив. Просто подивився на своїх дітей, обійняв їх міцно, поцілував, вийшов із дому і став на захист країни. І в той момент у нас ще не було ні "Хаймарсів", ні "Петріотів", ні F 16. Не було багато чого, але були ви. Українські воїни. Ті, хто обрав Україну. Вибрали захищати своє рідне. Рідне місто, рідне село, рідну вулицю. Дім свій, родину свою. І ви це робите тисячу днів. Взявши в руки зброю, долю нашої країни. І тримайте її міцно і стійко понад тисячу днів", - сказав президент.

Зеленський додав: українці бачать, як ЗСУ героїчно захищають рідну державу і знають своїх Героїв.

"І мороз по шкірі, коли говоримо "Слава Україні" і відповідаємо "Героям Слава". Бо ми знаємо, про кого це, знаємо, хто є наші Герої. Справжні, хоробрі, гідні. Ті, про кого наші найкращі слова, ті, у кого 6 грудня свято, тому що це ваш день, день ЗСУ, день українського воїна", - заявив він.

Фронтові зведення - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що в Москві поспішають вибити українські сили з Курської області. Володимир Путін прагне встигнути це зробити до того, як Трамп сяде в Білому домі.

Збройні сили України організували контратаку в Курській області Росії. У результаті атаки танки та інші сили щонайменше з трьох українських підрозділів просунулися на південну околицю села Дар'їно.

Українські військовослужбовці вибили російські підрозділи із села Новий Комар на Времовському фронті. Село розташоване у Великоновосілківській громаді Волноваського району. Населений пункт на Донеччині знову контролюють Сили оборони.

Читайте також:

День Збройних Сил України

Сьогодні, 6 грудня, третій рік поспіль в умовах протидії російській агресії українці відзначають День Збройних Сил України. Саме шостого грудня 1991 року було ухвалено Закон "Про Збройні Сили України". За два роки Верховна Рада своєю постановою встановила день ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський День Збройних Сил України бійці ВСУ
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Від України не відмажуться черговим Будапештським меморандумом: Огризко – про членство в НАТО

Від України не відмажуться черговим Будапештським меморандумом: Огризко – про членство в НАТО

14:00Інтерв'ю
Візит Єрмака до США: команді Трампа розкрили деталі ситуації на фронті

Візит Єрмака до США: команді Трампа розкрили деталі ситуації на фронті

13:44Світ
У Раді склали присягу двоє нових нардепів: що про них відомо

У Раді склали присягу двоє нових нардепів: що про них відомо

13:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату повернення опадів

Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату повернення опадів

Як не угробити газовий котел: чому він гасне і хитрий спосіб розв'язання проблем

Як не угробити газовий котел: чому він гасне і хитрий спосіб розв'язання проблем

Так Лаврова ще не принижували: на ОБСЄ стався скандал

Так Лаврова ще не принижували: на ОБСЄ стався скандал

"А ось це вже серйозно": чому двом десяткам аеродромам РФ варто приготуватися

"А ось це вже серйозно": чому двом десяткам аеродромам РФ варто приготуватися

Привітання з Днем Збройних Сил України 2024

Привітання з Днем Збройних Сил України 2024

Останні новини

14:10

Київстар різко підвищує тарифи: скільки тепер доведеться платити українцям

14:00

Від України не відмажуться черговим Будапештським меморандумом: Огризко – про членство в НАТО

13:44

Візит Єрмака до США: команді Трампа розкрили деталі ситуації на фронті

13:40

Який режим духовки вибрати для випікання різних страв: відповідь експерта

13:27

У Раді склали присягу двоє нових нардепів: що про них відомо

Почнуть миритися з Кім Чен Ином та віддалятися від США: Віталій Кулик - про наслідки кризи у Південній КореїПочнуть миритися з Кім Чен Ином та віддалятися від США: Віталій Кулик - про наслідки кризи у Південній Кореї
13:27

Крапля креативу і море краси: як створити різдвяний вінок зі звичайної вішалки

12:46

"Рекорд за рекордом": ЗСУ наносять успішних контрударів ворогу - Гетьман

12:42

Мокрий сніг накриє Україну: у яких областях будуть сильні опади

12:32

Зеленський звернувся до військових у День ЗСУ: мороз по шкірі, коли говоримо "Слава Україні"

Реклама
12:31

Блінкен і Лавров публічно посперечалися через Україну: у чому причина перепалки

12:28

Більшість використовує сушарку для білизни неправильно, в чому секрет

12:23

Дешевше, ніж минулого року: в Україні стрімко "падає" ціна на популярний овоч

12:02

"Це велика справа": ЗСУ вперше влупили бронетехніку КНДР на Харківщині - Forbes

11:45

Три українські фільми потрапили до лонгліста премії "Оскар-2025": що це за стрічки

11:39

"Усі її обожнювали": Девід Бекхем поділився трагічною втратою

11:38

Чому на Новий рік їдять "Олів’є": яка історія цього салату і чому в СРСР він дуже змінивсяВідео

11:30

Як зробити домашні засоби для чищення: рецепти та поради

11:28

Удар по логістиці РФ: партизани влаштували потужну диверсію в МосквіВідео

11:13

Радуватиме цвітом дуже довго: коли і як потрібно пересаджувати орхідею

11:06

Є традиція саджати своїх президентів: яка доля світить лідеру Південної КореїВідео

Реклама
11:03

Зламаний череп: російському акторові поставили діагноз

10:39

Чоловікам до 24 років можуть спростити виїзд за кордон – деталі

10:31

Небанальні новорічні фільми: оригінальна підбірка на свята

10:24

Українська актриса розповіла, що готується піти на фронт

09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 грудня (оновлюється)

09:44

Сирський назвав втрати України під час операції у Курській області

09:42

США готуються надати Україні "лавину" військової допомоги: у The Guardian розповіли деталі

09:36

Лавров висунув вимоги Україні для початку мирних переговорів

09:24

Карта Deep State онлайн за 6 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:23

Гороскоп на завтра 7 грудня: Скорпіонам - безмежна удача, Раки зірвуть куш

09:11

Як спустити повітря з батареї правильно: проста інструкція

08:43

В окупованій Керчі прогриміли вибухи: окупанти скиглять про атаку дронів

08:42

Капелюшок у вигляді екскременту: Собчак висміяли за безглуздий головний убір

08:26

Один квадратний кілометр захопленої території України "коштує" Кремлю 53 солдати - ISW

08:10

Пріоритети під час війниПогляд

07:36

Сили ППО збили 32 дрони з 53-х: РФ атакувала Київ і ще п'ять областей

07:15

Чим відрізняються дві дівчини: загадку потрібно розгадати всього за 19 секунд

06:58

РФ окупувала ще чотири населені пункти на Донбасі - DeepState

06:10

Занадто багато планів миру для України, але США все не підходитьПогляд

05:50

Буря затягується: коли Україну "затрусить" через потужну магнітну бурю

Реклама
05:26

Особливий сигнал: що означає, якщо людина відчуває дежавю - поясненняВідео

04:39

Графіки відключень поступово скорочуються, але є новий ризик - Колісник

04:30

"Розповзуться будинком": яких небажаних гостей можна принести разом з ялинкою

04:00

Більшість навіть не здогадується: що означають незрозумілі символи на духовці

03:30

Пральна машина не знадобиться: як видалити плями з подушок за 30 хвилин

03:01

У чому зустрічати Новий рік 2025: астролог назвала найкращі кольори для Зодіаків

02:20

Як правильно казати – покращити чи поліпшити: якої помилки не варто припускатисяВідео

01:41

Українське місто під загрозою окупації: в ЗСУ окреслили небезпечну ситуацію

01:30

З музикою в серці: топ-10 найкращих українських артистів та пісень 2024 року

00:50

Єрмак зустрівся з представниками Трампа у США: ЗМІ розкрили подробиці розмови

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти