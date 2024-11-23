В окупантів 'горять' дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини

За словами президента, Україна продемонструвала неспроможність Москви захищати свої території.

https://glavred.net/ukraine/u-okkupantov-goryat-dedlayny-zelenskiy-raskryl-plany-kremlya-otnositelno-kurshchiny-10616870.html Посилання скопійоване

Окупанти хочуть витіснити ЗСУ з Курської області / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Офіс Президента

Ключові тези президента:

У Кремлі хочуть витіснити українські сили з Курщини до 20 січня

Окупанти на Курському напрямку зазнають великих втрат

Москва неспроможна захищати свої території

Володимир Зеленський заявив, що у Москві поспішають вибити українські сили з Курщини. Путін прагне встигнути це зробити до того, як Трамп сяде у Білому домі. Про це глава держави розповів під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, передає кореспондентка "Суспільного".

Зеленський наголосив, що для Путіна найважливіше витіснити Сили оборони України з Курського регіону.

відео дня

"Всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами — все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює", — сказав очільник країни.

Президент наголосив, що почавши операцію в Курській області, Україна продемонструвала неспроможність Москви захищати свої території, оскільки всі її ресурси були зосереджені на окупації українських земель.

"І тому найважча ситуація там, де це треба тримати, найважча ситуація на Донбасі, на сході нашої країни. Путін хоче показати, що він виконає, як він сказав, завдання так званої "спеціальної військової операції", окупує весь Донбас, і йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є. Від цього, відповідно, і наші результати: складнощі на сході. Так, там недостатня кількість ЗСУ. Так, там неукомплектованість українських підрозділів через різні причини, в тому числі й повільне постачання допомоги", — сказав він.

Президент України додав, що на Курському напрямку армія РФ зазнає великих втрат.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що українська армія нещодавно просунулася на південний схід від Коренево в Курській області. За даними військових пропагандистів РФ, армія країни-агресора просунулася в лісах біля Малої Локні (на північ від Суджі), Мартинівки (на північний схід від Суджі) та Ольгівки (на схід від Коренево), водночас що негода уповільнює українські та російські операції.

Як писав Главред, Курська операція Сил оборони була стратегічно необхідною для запобігання наступу РФ в Сумській області. Росія планувала створити "буферну зону" довжиною 20-30 км на півночі України.

Нещодавно Global Defense Corp повідомляв, що внаслідок атаки Storm Shadow по Марʼїно Курської області 20 листопада могли були вбиті генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук і 18 ворожих військових. Також могли бути знищені офіцери з КНДР.

Читайте також:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред