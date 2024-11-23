Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В окупантів "горять" дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини

Маріна Фурман
23 листопада 2024, 17:58
258
За словами президента, Україна продемонструвала неспроможність Москви захищати свої території.
В окупантів 'горять' дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини
Окупанти хочуть витіснити ЗСУ з Курської області / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Офіс Президента

Ключові тези президента:

  • У Кремлі хочуть витіснити українські сили з Курщинидо 20 січня
  • Окупанти на Курському напрямку зазнають великих втрат
  • Москва неспроможна захищати свої території

Володимир Зеленський заявив, що у Москві поспішають вибити українські сили з Курщини. Путін прагне встигнути це зробити до того, як Трамп сяде у Білому домі. Про це глава держави розповів під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, передає кореспондентка "Суспільного".

Зеленський наголосив, що для Путіна найважливіше витіснити Сили оборони України з Курського регіону.

відео дня

"Всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами — все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює", — сказав очільник країни.

Президент наголосив, що почавши операцію в Курській області, Україна продемонструвала неспроможність Москви захищати свої території, оскільки всі її ресурси були зосереджені на окупації українських земель.

"І тому найважча ситуація там, де це треба тримати, найважча ситуація на Донбасі, на сході нашої країни. Путін хоче показати, що він виконає, як він сказав, завдання так званої "спеціальної військової операції", окупує весь Донбас, і йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є. Від цього, відповідно, і наші результати: складнощі на сході. Так, там недостатня кількість ЗСУ. Так, там неукомплектованість українських підрозділів через різні причини, в тому числі й повільне постачання допомоги", — сказав він.

Президент України додав, що на Курському напрямку армія РФ зазнає великих втрат.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що українська армія нещодавно просунулася на південний схід від Коренево в Курській області. За даними військових пропагандистів РФ, армія країни-агресора просунулася в лісах біля Малої Локні (на північ від Суджі), Мартинівки (на північний схід від Суджі) та Ольгівки (на схід від Коренево), водночас що негода уповільнює українські та російські операції.

Як писав Главред, Курська операція Сил оборони була стратегічно необхідною для запобігання наступу РФ в Сумській області. Росія планувала створити "буферну зону" довжиною 20-30 км на півночі України.

Нещодавно Global Defense Corp повідомляв, що внаслідок атаки Storm Shadow по Марʼїно Курської області 20 листопада могли були вбиті генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук і 18 ворожих військових. Також могли бути знищені офіцери з КНДР.

Читайте також:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світло не вимикатимуть: в Україні достроково скасували графіки - Укренерго

Світло не вимикатимуть: в Україні достроково скасували графіки - Укренерго

20:12Україна
Снігопади та штормовий вітер: синоптик назвала дату, коли прийде потепління

Снігопади та штормовий вітер: синоптик назвала дату, коли прийде потепління

19:44Синоптик
РФ готувала новий геноцид українців: в ГУР розповіли про "розстрільні списки"

РФ готувала новий геноцид українців: в ГУР розповіли про "розстрільні списки"

19:39Україна
Реклама

Популярне

Більше
Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

Україну накриє потепління: синоптикиня назвала дату

Україну накриє потепління: синоптикиня назвала дату

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

Останні новини

20:12

Світло не вимикатимуть: в Україні достроково скасували відключення - Укренерго

19:44

Снігопади та штормовий вітер: синоптик назвала дату, коли прийде потепління

19:39

РФ готувала новий геноцид українців: в ГУР розповіли про "розстрільні списки"

19:20

Тепер офіційно: Україна може атакувати РФ ракетами SCALP — МЗС Франції

19:09

Світло майже не вимикатимуть: якими будуть графіки вимкнення світла 24 листопада

Бронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українцівБронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українців
18:55

Путін і його шантаж Заходу: для чого була проведена "психологічна атака"?Погляд

18:21

Не лише вчителям: кому ще з 1 січня нараховуватимуть доплату до зарплати

18:16

"Є шанси завершити війну у 2025 році": Зеленський - про пропозиції Трампа

17:58

В окупантів "горять" дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини

Реклама
17:50

Хоче українські метали: Трамп може домовитись про "вигідну" мирну угоду - Bild

17:39

"З’явився ступор": Залужний шокував прогнозом "потужного прориву" РФ

17:28

"Путін не зупиниться": соратник Трампа розкритикував ідею мирних переговорів з РФ

16:55

Чи можна займатися прибиранням цього дня: суворі прикмети 24 листопада

16:47

Знущається: у мережі обговорюють, як Гаррі ставиться до Меган Маркл

16:40

Війська КНДР скоро воюватимуть проти України: очільник Пентагону розкрив план РФ

16:38

Чому пляшки для вина мають увігнуте дно: експерти розкрили давню таємницю

16:00

Хто найімовірніше отруїв Ющенка: розвідка США нарешті розсекретила документ

15:56

РФ тестує ракету "Кедр": існує загроза повторного удару по Україні - експерт

15:17

Достатньо добрі перспективи: експерт порадував, що відключень світла стане менше

15:02

Як "скинути" пару кілограмів: стиліст назвала речі, які роблять фігуру стрункішою

Реклама
15:02

Чому набирається вага взимку і що з цим робити: Марина Боржемська розкрила секрет

14:36

Україну накриє потепління: синоптикиня назвала дату

14:17

Невже через хворобу: поведінка Путіна здивувала журналістів - що помітили в Bild

14:17

Який вигляд має співачка Катя Chilly: куди вона зникла

14:02

Де заховався собака: лише одиниці знайдуть його серед овець за 5 секунд

14:00

Мінус солдати КНДР та генерал: зʼявились подробиці удару ракетами Storm Shadow

13:47

Ситуація на ЗАЕС - небезпечна : міністр енергетики попереджає про загрозу

13:33

Роздав найцінніше: як Путін подякував корейцям за участь у війні - аналітики здивували

13:30

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ

12:48

Армія РФ готується до нового наступу: партизани назвали ймовірний напрямок

12:36

Що можна і що заборонено носити дівчатам невисокого зросту: топ-10 правилВідео

12:26

Злетить у ціні через попит: експерт сказав, яким буде курс долара в грудні

12:22

Деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого - постанова Кабміну

11:46

Ціни на продукти в грудні: чи варто очікувати подорожчання товарів перед святами

11:37

"РФ накриють одразу 2 кризи": заморозки війни не буде, США запустять інший план – ЗагороднійВідео

11:34

Висунули одразу дві жорсткі умови: поляки знову почали забастовку на кордоні

11:10

Дружина Остапчука похвалилася коштовним подарунком

10:52

Ніхто не здогадається, що вони родом з СРСР: як переробити старі ялинкові іграшкиВідео

10:44

В Україні різко зросла ціна на популярний овоч: скільки коштує зараз кілограм

09:58

Прилетіло в районі порту: у Бердянську прогримів сильний вибух

Реклама
09:50

Небезпечні маневри військ КНДР на Харківщині: в ЗСУ прокоментували ситуацію

09:41

Що вдягати високим дівчатам: 6 базових правил для розкішного виглядуВідео

09:41

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:04

Як Путін вбивав своїх супротивників: у США розсекретили важливий документ

08:42

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

07:43

Армія РФ просунулася біля 5 населених пунктів Донеччини: у DeepState розповіли деталі

06:10

Ордер на ареш Нетаньягу: що трапилосьПогляд

05:43

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

05:00

Яке сьогодні свято 23 листопада 2024 року: чому не можна вирушати у далеку дорогу

04:25

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти