'Росія буде піднімати ставки': у Зеленського назвали головні цілі Кремля у війні

Росія намагається домогтись припинення підтримки України західними союзниками та завершити війну на своїх умовах, зазначив Михайло Подоляк.

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У Зеленського назвали головні цілі Кремля у війні / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що сказав Подоляк:

Росія намагається не лише окупувати якнайбільше територій України, але й домогтись поступок від Заходу

Кремль добивається створення гарантій, які унеможливлять його поразку у війні

Для Російської Федерації зараз ключовою метою є не лише розширення контролю над українськими територіями, а й спроба домогтися поступок від Заходу. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для "РБК-Україна".

Подоляк зазначив, що Кремль прагне не стільки капітуляції України, скільки змін у політиці США та Європейського Союзу. Москва хоче домогтися припинення західної підтримки Києва та досягнення домовленостей, які дозволять завершити війну на умовах, що враховують її ультимативні вимоги.

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За його словами, серед таких вимог – закріплення за Росією окупованих територій, уникнення відповідальності за розв'язання війни та створення гарантій, що унеможливлять її поразку.

"Непоразку вони ж там (в Росії, - ред.) продадуть як пропаганду, що це перемога. Проміжна перемога. От що для Росії важливо. І тому Росія буде продовжувати підіймати ставки", - додав радник голови Офісу президента.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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