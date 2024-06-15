Зеленський назвав віцепрезиденту США головну мету Путіна в 'кривавій війні'

Підтримка України є стратегічним інтересом для США, заявила Камала Гарріс.

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Володимир Зеленський провів переговори з Камалою Гарріс / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський подякував адміністрації Джо Байдена і США за укладену раніше безпекову угоду під час зустрічі на полях Глобального саміту миру в Швейцарії з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

"Сьогодні ми вже можемо сказати, що наші команди почали її втілювати", - сказав глава держави, додавши, що йдеться про зміцнення безпеки України, всієї Європи, "а значить, і Америки".

Він також висловив подяку Конгресу США за ухвалення фінансування, яке дало змогу розблокувати військову допомогу Україні.

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Підтримка України та українського народу є стратегічним інтересом для США, а не благодійністю, зазначає віцепрезидентка США Камала Гарріс.

"Підтримка президента Байдена непохитна. Це не благодійність із нашого боку. Народ України та його майбутнє - наш стратегічний інтерес, це наш інтерес, щоб міжнародні норми, як-от територіальна цілісність і незалежність, були дотримані", - сказала Гарріс.

Вона підкреслила, що в інтересах США - захист демократичних цінностей. "У наших інтересах стояти поруч із нашими друзями, такими як Україна", - заявила вона.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що "поки Путін намагається розширити війну і зробити її кривавішою, Україна разом з Америкою і всіма нашими партнерами захищає життя українців і відкриває нові можливості для дипломатії", пише "Інтерфакс-Україна".

"Насправді, ми тут сьогодні заради дипломатії. Україна завжди вірила в силу дипломатії. Сьогодні ми зробимо все, що зможемо, щоб почати рухатися в бік справжнього миру через дипломатію. І я вдячний Америці за її підтримку. Це дійсно важливо, що США допомагають наблизити мир".

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський спрогнозував результати Саміту. Україна ніколи не хотіла війни, яка стала результатом злочинної агресії Росії, наголосив він.

Нагадаємо, раніше Шольц заговорив про закінчення війни і назвав умову переговорів із Путіним. Наступний Саміт миру має відбутися за участю Росії, де буде ухвалено рішення про закінчення повномасштабної війни, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. Як підкреслив він в інтерв'ю ZDF, у Швейцарії потрібно створити основу для обговорення миру поза темами, які обговорюватимуть на саміті.

Як раніше повідомлялося, експерт Тарас Загородній розповів про "істерику" РФ і Китаю перед Самітом миру. Пекін і Москва розуміють довгострокові наслідки цього саміту, каже Тарас Загородній.

/ Главред

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