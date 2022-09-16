ЗСУ повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині/ Facebook, скрін

Українські військові повністю звільнили місто Куп'янськ у Харківській області. Російських окупантів уже вдалося вибити і з лівобережної частини міста.

Про це повідомив командир підрозділу KRAKEN Сергій Величко у своєму Telegram-каналі. Він розповів, що місто вдалося повністю звільнити, форсувавши річку Оскіл.

"Ми в Куп’янську. 92-га звільнила одну сторону, ми звільнили другу сторону за Осколом. Кракен", – розповів Величко у відео.

Тепер місто повністю деокуповане і перебуває під українським прапором.

"У результаті злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста", – повідомив Величко.

Він зазначив, що контрнаступ українських військових успішно продовжується на лівому березі річки Оскол.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині. Через це окупанти в паніці тікають з Куп'янська і оголосили Вовчанськ "столицею" окупованих територій області.

У розвідці Міноборони Великої Британії раніше наголошували, що звільнення армією України Куп'янська стане серйозним ударом для Росії. Місто розташоване на логістичних шляхах постачання російського угруповання на Донбасі.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж наголосив, що Куп'янськ на Харківщині був для Росії дуже важливою логістичною точкою. Місто потрібне було окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу. Звільнення Куп'янська та Ізюма позбавляє росіян перспектив для проведення успішних військових операцій.

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