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"Влада" Харківщини оголосила Вовчанськ "столицею" області і тікає з Куп'янська - ЗМІ

9 вересня 2022, 12:16

Українські військові пішли у контрнаступ на Харківщині та зайняли позиції неподалік Куп'янська.

украинские военные, российские военные
ЗСУ наступають на Харківщині, окупанти тікають з Куп'янська / Колаж фото Генштаб ЗСУ, Reuters

Українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині. Через це окупанти в паніці тікають з Куп'янська і оголосили Вовчанськ "столицею" окупованих територій області. Про це заявив місцевий колаборант Євгеній Євтушенко, повідомляють в українському Telegram-каналі Волчанський район.

З Куп'янська втік і окупаційний "уряд".

"На тлі всіх подій та евакуації уряду з м. Куп'янська обласний центр переноситься до м.Волчанська. Підкріплення вже прибуло, тому в ім'я запобігання жертвам серед населення ми оголошуємо обов'язкову евакуацію з міста", - сказав колаборант.

Видео дня
'Влада' Харківщини оголосила Вовчанськ 'столицею' області і тікає з Куп'янська - ЗМІ
ЗСУ наступають на Харківщині, окупанти тікають з Куп'янська / Скріншот

РосЗМІ також підтверджують, що українські захисники підійшли близько до Куп'янська, а окупаційна "влада" навіть не заявила про втрату Балаклії.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Армія України перейшла в контрнаступ у Харківській області. Українські війська просунулися в районі Балаклії і звільнили два села - Байрак і Нову Гусарівку. Над ними встановили прапор України.

Російський пропагандист Юрій Котенок заявляв, що війська РФ у Балаклії перебувають в оточенні ЗСУ.

Траса на Куп'янськ під вогневим контролем українських військ. Для окупантів склалася важка ситуація.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов 8 вересня заявив, що сили оборони України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області.

Військова операція з витіснення військ Росії з українських територій триває. Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

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