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Звільнення Куп'янська - сильний удар для РФ, ЗСУ зненацька захопили ворога – розвідка Британії

10 вересня 2022, 12:32

Війська Росії утримували окуповані райони Харківщини незначними силами, в результаті чого ЗСУ взяли або оточили декілька міст.

Куп'янськ, ВСУ
Сили оборони України вже зайшли до Куп'янську і підняли над містом державний прапор / Колаж Вікіпедія, соцмережі

Звільнення армією України Куп'янська у Харківській області стане серйозним ударом для Росії. Місто розташоване на логістичних шляхах постачання російського угруповання на Донбасі. Окупанти навколо Ізюму, схоже, потрапляють у все більшу ізоляцію. Росіяни утримували окуповану Харківщину незначними силами, чим скористалися ЗСУ. Про це розповіли в розвідці Міноборони Великобританії.

В Британській розвідці зазначили, що сили оборони України почали контрнаступ на півдні Харківської області 6 вересня і просунулися на 50 кілометрів углиб територій, які захопила Росія.

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"Російські війська, ймовірно, були захоплені зненацька. Сектор утримувався незначними силами, і українські підрозділи захопили або оточили декілька міст" – наголошується в повідомленні.

На думку аналітиків, війська РФ навколо Ізюма потрапляють до ізоляції, а звільнення Куп'янська й зовсім стане суттєвим ударом для Росії, оскільки місто знаходиться на шляхах забезпечення російського угруповання на Донбасі.

"Російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими. Українські частини тепер загрожують Куп'янську; його звільнення було б значним ударом для Росії, оскільки він розташований на шляхах постачання лінії фронту на Донбасі" – оголосили розвідники.

Підкреслюється, що ЗСУ наступають і в напрямку Херсона, де українські війська чинять тиск на окупантів на північному і південному напрямках.

Контрнаступ армії України в Харківській області

Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію у Харківській області для звільнення своїх територій. Російських окупантів вибивають з українських земель. Деокуповані Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове, а також інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський 9 вересня зробив заяву про те, що на Харківщині звільнено вже понад 30 населених пунктів.

На звільнених територіях проводяться заходи для забезпечення безпеки. Проводиться встановлення порядку.

Бійці ЗСУ 10 вересня підняли прапор над України над Куп'янськом. Місто на кордоні з РФ перебувало під окупацією російських військ з самого початку повномасштабної війни.

Куп'янськ є важливим транспортним вузлом, шляхом якого йшла вся логістика окупантів з території Росії.

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