Ракети ATACMS і танки: у США зробили гучну заяву щодо нової зброї для ЗСУ

Україні закликали передати ракети ATACMS / defense.gov, Reuters

Для забезпечення переваги Збройних сил на полі бою в війні з РФ Україні необхідно надати більше озброєння, заявив лідер республіканської партії США Мітч МакКоннелл.

Українським захисникам необхідні безпілотники, танки, а також тактична ракетна система ATACMS, що має дальність близько 300 км., заявив він в ході виступу у Сенаті.

Американський політик нагадав про те, що бійці ЗСУ швидко освоїли РСЗВ HIMARS, а також Javelin і Stinger, при цьому вони "творять чудеса" із західним обладнанням.

Видео дня

"Українцям потрібно більше зброї, ніж те, що ми їм даємо. Їм потрібно почати отримувати його швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ракети дальньої дії ATACMS, великі дрони і танки", – упевнений він.

На думку МакКоннелла, Західна Європа повинна прискорити і збільшити свій внесок у допомогу Україні, а США – розширити можливості з виробництва критично важливих боєприпасів і систем.

Як відомо, нещодавно Норвегія надала Україні 160 керованих протитанкових ракет Hellfire, пускових засобів і блоків наведення до них, а також прилади нічного бачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України отримали від Чеської республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.

Читайте ще: