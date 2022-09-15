Ракети ATACMS і танки: у США зробили гучну заяву щодо нової зброї для ЗСУ

Українським захисникам необхідні безпілотники, танки, а також тактична ракетна система ATACMS, впевнений Мітч МакКоннелл.
Для забезпечення переваги Збройних сил на полі бою в війні з РФ Україні необхідно надати більше озброєння, заявив лідер республіканської партії США Мітч МакКоннелл.
Українським захисникам необхідні безпілотники, танки, а також тактична ракетна система ATACMS, що має дальність близько 300 км., заявив він в ході виступу у Сенаті.
Американський політик нагадав про те, що бійці ЗСУ швидко освоїли РСЗВ HIMARS, а також Javelin і Stinger, при цьому вони "творять чудеса" із західним обладнанням.
"Українцям потрібно більше зброї, ніж те, що ми їм даємо. Їм потрібно почати отримувати його швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ракети дальньої дії ATACMS, великі дрони і танки", – упевнений він.
На думку МакКоннелла, Західна Європа повинна прискорити і збільшити свій внесок у допомогу Україні, а США – розширити можливості з виробництва критично важливих боєприпасів і систем.
Як відомо, нещодавно Норвегія надала Україні 160 керованих протитанкових ракет Hellfire, пускових засобів і блоків наведення до них, а також прилади нічного бачення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України отримали від Чеської республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.
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