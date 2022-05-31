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Зеленський назвав території України, які не є пріоритетними

31 травня 2022, 20:38

Україна звільнятиме всі окуповані росіянами території в межах українських кордонів.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Україна готова чекати важкого озброєння, щоб звільнити окуповані території. Однак зараз головне - зберегти життя людей.

"На сьогодні ситуація найскладніша саме на сході нашої держави, але наша держава, ЗСУ і всі ми боремося проти російської агресії. Ситуація складна на Сході через те, що зосереджена найбільша кількість техніки, військових формувань РФ і зрадників, які є колаборантами, сепаратистами, представниками умовних ДНР і ЛНР. Вони зосередили всі сили там, щоб виконати той чи інший план", - сказав Зеленський під час брифінгу.

Президент зазначив, що Україна буде звільняти всі окуповані росіянами території в межах українських кордонів.

"Про плани РФ, прив'язані до дат, символів або ще чогось ми багато чули, іноді цій державі це вдається, в Україні - не вдалося. На жаль, деякі наші міста були тимчасово окуповані. Наші плани зрозумілі, ми будемо деокупувати всю нашу територію, яка належить історично нам згідно з усіма міжнародними законами. Нам все одно, які плани у РФ", - говорить глава держави.

Він додає, що найголовніше зараз, зберегти життя людей і Україна чекатиме поставок зброї від західних партнерів.

"На Сході нам складно через те, що не вистачає кількості відповідної зброї. Ми не прив'язуємося до дат деокупації, ми прив'язуємося до людей. Якщо наші кроки, пов'язані з деокупацією того чи іншого регіону, будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Тому що ці території без живих українців нам чесно кажучи не в пріоритеті. Перш за все ми повинні максимально думати про наших людей", - повідомив Зеленський.

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Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський на початку квітня зробив заяву про те, що в України немає інших варіантів, крім переговорів з Росією. Тільки розмова з Путіним може посприяти завершенню війни.

29 квітня президент Зеленський сказав, що переговори Києва з Москвою під питанням через звірства російської армії на окупованих територіях. На думку гаранта, тільки діалог глав держав може призвести до домовленостей, які будуть виконуватися.

13 травня Зеленський заявив, що готовий говорити з Путіним. Однак розмова повинна проходити без кремлівських посередників і без ультимативних умов.

20 травня учасник переговорів з боку РФ Леонід Слуцький сказав, що діалог Москви і Києва може бути продовжений. Однак, мовляв, це залежить від Києва.

21 травня президент Володимир Зеленський уточнив, що порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить від моменту переговорів. Спочатку мета переговорів - обмін полоненими, деокупація українських територій і завершення війни.

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