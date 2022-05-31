Окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, готують штурм Ізюма та Слов'янська

Окупанти намагаються оточити підрозділи ЗСУ / Фото Reuters

Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

Як йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook, на Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках, бої тривають.

Зазначається, що на Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин і підрозділів Західного військового округу Збройних сил РФ намагаються утримати зайняті позиції і не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово окупованої території.

"Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм і Слов'янськ", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що російські окупанти ведуть підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ і Райгородок.

Також зазначається, що на Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії, а на інших напрямках продовжує обстріли, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону і проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи Збройних сил РФ.

читайте такожКонтрудар у тил рашистам: аналітик розкрив деталі диверсійної операції ЗСУ

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

Читайте ще: