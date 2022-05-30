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Зеленський провів переговори з Ердоганом: перші подробиці

30 травня 2022, 22:39

Повідомляється, що турецький президент окремо торкнувся проекту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції.

Зеленський, Ердоган
Зеленський і Ердоган / president.gov.ua

У понеділок, 30 травня, пройшла телефонна розмова між президентами України та Туреччини.

Як повідомляє видання CNN Turk, у фокусі бесіди Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана – різні аспекти війни проти РФ.

Лідери держав обговорили останні події українсько-російської війни. В ході розмови Ердоган запевнив, що Туреччина докладає всіх зусиль для відновлення переговорів між Україною і РФ. Для себе Анкара обрала роль посередника.

Турецький президент окремо торкнувся проекту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції.

Для забезпечення перевезення зерна та інших культур морем Ердоган підтримав створення моніторингового центру, який працюватиме під егідою ООН у Стамбулі.

Раніше в розмові з президентом РФ Путіним турецький лідер озвучив ті ж пропозиції.

Реакція українського і російського президентів на ідеї Ердогана поки залишаються невідомими.

Пізніше президент України Володимир Зеленський в Twitter написав, що з Ердоганом обговорювалося сприяння Туреччині у відновленні миру.

"Продовжив діалог з президентом Туреччини. Обговорили створені агресором загрози продовольчій безпеці, шляхи розблокування портів та взаємодію у сфері безпеки. Були одностайні про необхідність відновлення миру", - зазначив Зеленський.

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Переговори Ердогана і Зеленського

Нагадаємо, прессекретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував інформацію про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував українському і російському колегам Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести спільні телефонні переговори-конференцію. За даними ЗМІ, Україна дала попередню згоду.

Разом з тим прессекретар президента України звернув увагу на те, що, що українська сторона готова розглянути такий формат переговорів, якщо на нього погодиться Путін.

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війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган
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