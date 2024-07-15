'Колективний тиск на РФ': в ОП розкрили сценарій примусу Москви до миру

Росія є агресором не тільки в Україні, нагадав Ігор Жовква.

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В ОП оцінили підсумки Саміту миру / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ОП

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що під час другого Саміту миру Україна вестиме роботу за основними пунктами Формули миру президента Володимира Зеленського.

"Ми будемо складати дорожню карту, план миру, що узгоджуються з конкретними пунктами формули миру - енергетична безпека, продовольча безпека, екологічна безпека та інше. І далі від імені світової спільноти ті країни, які мають канали зв'язку з Росією, передадуть ці позиції Росії", - наголосив він в інтерв'ю "Голосу Америки".

Представник ОП пояснив, що це буде не тільки голос України, це буде голос більшості у світі.

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"Це має бути колективний тиск. Росія має припинити говорити мовою ультиматумів і односторонніх умов - вона має дослухатися до міжнародного співтовариства і голосу більшості", - упевнений він.

Співрозмовник нагадав, що Росія є агресором не тільки в Україні, при цьому РФ завжди буде агресивною навіть після української перемоги.

"Разом з іншими країнами ми маємо гарантувати, що, якщо Росія наступного разу проявлятиме агресію, ми будемо набагато більш підготовлені. Тому Україна працює над документами про гарантії безпеки. Тому українці співпрацюють із партнерами в інших регіонах світу", - пояснив він.

Заступник голови ОП уточнив, що візит диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї насторожили багато країн світу, зокрема і в тому регіоні, тому Зеленський на нещодавньому саміті НАТО зустрічався не тільки з лідерами країнам-членів НАТО, а й з Індо-Тихоокеанськими партнерами.

"Україна може об'єднати зусилля з цивілізованими країнами у боротьбі з агресією в усьому світі", - додав Жовква.

Хто такий Ігор Жовква? Ігор Жовква — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол. Кандидат політичних наук (2005). Доцент (2014). Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (з 2014). Заступник Керівника Офісу Президента України з 10 вересня 2019 року, пише Вікіпедія.

Саміт миру та можлива участь Росії - останні новини

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" і не захоче приїхати.

Нагадаємо, у Росії огризнулися з приводу участі країни-агресора в другому Саміті миру. Представник Росії вперше офіційно прокоментував позицію щодо участі у другому Саміті миру. За його словами, РФ уже "все зрозуміло".

Раніше повідомлялося про те, що Саміт миру за участю РФ може пройти до кінця року. Київ прагне провести саміт миру до виборів у США, оскільки "оскільки стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім".

/ Инфографика: Главред

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