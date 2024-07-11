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У Росії огризнулися: чи візьме країна-агресор участь у другому Саміті миру

Анна Косик
11 липня 2024, 10:45
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Представник Росії вперше офіційно прокоментував позицію щодо участі у другому Саміті миру. За його словами, РФ вже "все зрозуміло".
Галузин, Саммит мира
У Росії відповіли, чи братимуть її представники участь у другому Саміті миру / Колаж: Главред, фото: flickr, Офіс Президента України

Після проведення першого Саміту миру та оголошення Києвом переговорів щодо другого, країна-агресор Росія вперше прокоментувала, чи розглядає свою участь у цьому заході.

Як повідомляють росЗМІ, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін сказав, що Москва не планує брати участь у другому Саміті миру. Аргументував це російський посадовець тим, що Кремлю з Самітом миру вже "все зрозуміло".

Галузін назвав плани Києва і Заходу на новий захід "спробою реабілітуватися за провал нещодавньої конференції у Швейцарії". Однак, аргументів щодо нібито провалу України він не навів.

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Заступник очільника МЗС агресора Росії також додав, що ця зустріч нібито має риторику на проштовхування безвихідної й ультимативної формули Зеленського. Але захід із цим твердженням не погоджується.

Хто такий Михайло Галузін?

Михайло Галузін - радянський і російський дипломат. Заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації з 25 листопада 2022 року. Надзвичайний та повноважний посол (2014), пише Вікіпедія.

Проведення Саміту миру - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже, які землі окупувати, бо він насолоджується процесом. На думку глави держави, потрібно підготувати проведення другого саміту миру, щоб зупинити війну.

Раніше, за підсумками першого Саміту миру Україна разом з країнами-партнерами має розробити спільний алгоритм дій, який зміг би примусити Росію до миру на умовах України.

Напередодні стало відомо, що перший Саміт миру виявився значною дипломатичною перемогою України. Це підсумок кропіткої роботи української дипломатії в широкому розумінні, адже всі доклали зусиль для його проведення з позитивним для України результатом.

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Росія мирні переговори з Росією Саміт миру
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