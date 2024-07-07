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Зʼявилась гостра відповідь України на ідею Болгарії схилити до "миру" з Путіним

Яна Ставська
7 липня 2024, 14:36
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Цю пропозицію Болгарія має намір висунути на саміті НАТО 9-11 липня.
Зʼявилась гостра відповідь України на ідею Болгарії схилити до
Росія усіма шляхами намагається схилити Україну до миру на невигідних умовах / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, pixabay

Україна відкинула пропозицію Болгарії щодо посередництва у переговорах з Росією. У МЗС закликали країну не використовувати російсько-українську війну у власних політичних цілях, ідеться у повідомленні пресслужби посольства.

Напередодні тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Димитр Главчев заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, Софія запропонує почати мирні переговори між Україною і Росією.

"Що може бути краще за це? І це те, що я буду пропонувати, не має жодних проблем", - підкреслив він.

відео дня

Відповідь МЗС була чіткою. Зокрема, дипломати нагадали, що Київ вважає справедливим миром, а що — змушуванням до "миру" з Путіним.

"Заклики обмежити чи заблокувати допомогу Україні практично означають спонукання сприяти державі-агресору. Уповільнення чи обмеження надання необхідної допомоги Україні призведе не до миру, а до більшої кількості жертв і наближення фронту до кордонів ЄС. Натомість збільшення оборонної допомоги для України сприятиме зміцненню безпеки в усьому регіоні, відновленню поваги до міжнародного права та наближенню справедливого миру", — вказують у МЗС.

Переговори з Росією — головне

Останні кілька місяців Путін через своїх агентів і дружніх до країни-агресорки держави намагається схилити Україну до миру на невигідних умовах.

Сам Путін вже неодноразово заявляв, що серед його ультимативних умов — виведення ЗСУ з чотирьох областей, навіть з районів, куди ніколи не ступала нога російського загарбника.

Україна та західні партнери усіляко відкидають нинішні "пропозиції" Росії, у США їх взагалі назвали такими, що суперечать здоровому глузду.

Однак такі політики, приміром як Віктор Орбан, продовжують "форсувати" саме російський варіант фактичного замороження війни.

В Україні неодноразово наголошували, що погодяться сісти на стіл переговорів з Путіним тільки у разі повного виведення російських сил і повернення окупованих територій під контроль Києва.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо

Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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