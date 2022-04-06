Зеленський назвав причину, чому російські війська відступили від Києва

Володимир Зеленський / Офіс президента

Російська Федерація відступила від Київської області, оскільки не змогла боротися з українською армією.

Як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk, країна-окупант планує зосередити війну на сході та півдні.

"Вони відійшли тому що у нас потужна армія, або вони відійшли тому що це зміна тактики? Ми вважаємо, що це і перше, і друге. Перше - вони не витримали, не змогли тиснути на нас більше. А друге, вони дійсно розраховують битися за Донбас, за тимчасово окупований схід України і будуть бої на півдні", - заявив президент.

При цьому президент заявив, що всі хто розробляв так звану "спецоперацію" проти України і виконував накази є військовими злочинцями.

Він додав, що до відповідальності не можна притягнути тільки одну людину.

"Я вважаю, що російська армія, російське політичне керівництво, всі, хто розробляв цю "операцію", надавали і виконували накази, є військовими злочинцями", - сказав Зеленський.

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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